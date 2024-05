Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta, após recordes em NY com CPI dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira, após Wall Street renovar máximas históricas ontem na esteira de dados contidos de inflação dos EUA.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,59% em Hong Kong, a 19.376,53 pontos, ao voltar de um feriado, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,39% em Tóquio, a 38.920,26 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,83% em Seul, a 2.753,00 pontos, também ao retornar de um feriado, e o Taiex se fortaleceu 0,74% em Taiwan, a 21.304,26 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou ganho marginal de 0,08%, a 3.122,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço de 0,29%, a 1.764,71 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York subiram a patamares recordes, após números mais moderados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA alimentarem esperanças de cortes de juros na maior economia do mundo ainda este ano.

Em dia de apetite por risco na Ásia, pesquisa mostrando que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão encolheu a uma taxa anualizada de 2% entre janeiro e março ficou em segundo plano. No fim da noite de hoje, a China publica dados mensais de produção industrial e vendas no varejo.

Na Oceania, a bolsa de Sydney também ficou no azul nesta quinta-feira, à medida que um avanço no desemprego da Austrália aliviou temores de que o banco central local pudesse voltar a elevar juros. O S&P/ASX 200 subiu 1,65%, a 7.881,30 pontos, em seu melhor desempenho diário desde dezembro do ano passado.

