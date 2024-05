Rachaduras ameaçam barragem e deixam cinco municípios em alerta no RS

Rachaduras em estradas, em um hotel e em casas nos arredores da Barragem do Salto, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, ocasionaram um alerta para chance de deslizamento que poderia atingir cinco municípios da região.

O que aconteceu

Deslizamento de encosta pode gerar uma onda ao atingir a água da barragem. Os municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Vale Real, além do distrito de Vila Cristina, estão na rota das consequências do eventual problema.

Tudo começou a partir das rachaduras que apareceram em estradas e casas da região da barragem. O deslocamento de terra alertou a prefeitura, que procurou a CEEE Geração -- que opera a barragem -- para uma ação conjunta.



Percebemos essa série de rachaduras na região, em um antigo hotel e em algumas casas, disse o prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli. "Não é uma região com muitas casas, mas percebemos que havia paredes rachadas, água vertendo do chão da casa, algumas casas deslocaram um pouco, rachaduras grandes, profundas", completou.



De imediato, um estudo mostrou que não há dano estrutural na barragem, porém a chance de deslizamento gerou alerta. A quantidade de terra ao atingir a água geraria uma onda que poderia alcançar as casas.



A prefeitura protegeu as principais rachaduras para a água não entrar e seguir aumentando a fenda. A estrada que apresentou falhas tem pouco uso. Em geral, a via é usada apenas por funcionários da CEEE Geração, e permanece sob avaliação. Os últimos dias de sol indicaram uma previsão otimista para o local.

O último comunicado da Defesa Civil do RS mantém a barragem em 'nível de emergência'.

Por segurança, se trabalha com o pior cenário possível. Se todo o morro que fizemos o levantamento descer, que fizemos o mapeamento, essa onda (gerada pela força da terra atingindo a água) chegaria na altura das casas e depois voltaria podendo passar por cima da barragem. Por isso acionamos todos os municípios e as pessoas. A barragem acionou suas sirenes e nós, como prefeitura, tranquilizamos as pessoas e fizemos o acolhimento para que todos saíssem do local com calma.

Marcos Aguzzolli, prefeito de São Francisco de Paula

São Francisco de Paula

A prefeitura, nos últimos dias, repetiu avisos para a população das zonas de risco. A gestão municipal divulgou alertas em suas redes sociais indicando as regiões potencialmente mais afetadas.



Até o fechamento desta reportagem, apenas 20 pessoas tinham optado por deixar suas residências. Destas, 19 foram para casas de conhecidos e familiares. Apenas uma optou por abrigos da prefeitura.



Até a conclusão dos estudos sobre a chance de deslizamento, os alertas seguem sendo repassados à comunidade. No entanto, deixar as casas é opção de cada morador. Alguns já retornaram, em zonas de risco menor.



A prefeitura busca contratar um geólogo para realizar um estudo que ateste o potencial de deslizamento. O processo já está em andamento. Orientação para retorno é previsto para dentro de ao menos duas semanas.

Nova Petrópolis

Em Nova Petrópolis, foi montado um plano de emergência pelos Bombeiros Voluntários. Segundo o documento, 256 casas podem ser atingidas.



O município emitiu alertas nas seguintes localidades: Pedancino, Riachuelo, Linha Pirajá, São José do Caí, Linha Temerária e Tirol.



Em caso de rompimento da barragem, o impacto na cidade levaria aproximadamente cinco horas. Portanto, o principal temor não é imediato, mas que a dificuldade de deixar as zonas de risco, em razão de algumas estradas bloqueadas, ocasionasse transtornos.



Após os avisos da prefeitura, cerca de 100 pessoas deixaram suas casas pela estrada Stille Eck. Não houve aumento no contingente nos abrigos públicos, indicando que as pessoas procuraram casas de conhecidos para se abrigar. Os últimos dias de sol incentivaram o retorno para as casas, decisão tomada por algumas famílias.

Vale Real

O município de Vale Real é menos atingido e, por isso, não orientou as pessoas a deixarem suas casas. Em caso de rompimento na barragem, o impacto na cidade levaria aproximadamente 13 horas para ser sentido.

Canela e Gramado

Segundo informou a prefeitura da cidade, Canela não tem moradores em áreas de risco. Gramado, também segundo a prefeitura, teria impactos mínimos em caso de problemas na barragem.

O que diz a CEEE Geração

A barragem do Salto encontra-se íntegra, dentro de seus parâmetros normais de operação, segundo a empresa. Não há uma conclusão sobre o impacto que a queda da encosta provocaria na barragem.

Barragem foi colocada em situação de emergência preventivamente, acrescenta a CEEE. A empresa acrescenta que foi feita a evacuação da população que vive no entorno do reservatório e próximo ao rio enquanto a Prefeitura de São Francisco de Paula realiza uma avaliação sobre a estabilidade da encosta.