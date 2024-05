Com os preços dos carros nas alturas, a alternativa de muitos brasileiros é recorrer ao mercado de usados. Uma das vantagens é conseguir modelos mais equipados, que podem custar até menos que o mais barato dos zero km.

Porém, carros usados exigem mais atenção com a manutenção. Seja devido aos quilômetros rodados ou pelo tempo de uso, geralmente já passaram pelo período em que as manutenções são mais simples. Sendo assim, é prudente fazer uma boa revisão logo após a compra para garantir que um carro usado tenha a mesma confiabilidade de um novo.

Nesta coluna listo os principais itens que devem ser chegados na primeira revisão.

Imagem: Foto: Jeep | Divulgação

Arrefecimento

Um dos sistemas mais importantes para o funcionamento do motor é também um dos mais negligenciados. São muitos os carros usados que rodam apenas com água sem nenhum aditivo recomendado pelo fabricante. Na melhor das hipóteses, o aditivo até está lá, mas em uma proporção baixa.

Diante desse cenário, é recomendável trocar todo o líquido de arrefecimento na primeira revisão. É uma manutenção barata, que não faz sentido deixar de fazer. Com esse sistema revisado, a confiabilidade térmica do motor é garantida.

Imagem: Foto: Shutterstock

Lubrificação

O segundo ponto de atenção é com a lubrificação do motor. Foi-se o tempo em que os motores eram mais simples e suportavam qualquer tipo de óleo. Hoje exigem manutenções específicas, e nem sempre isso foi respeitado pelo dono anterior do carro.

Na hora de escolher o óleo, é comum se deparar com várias marcas que atendem a viscosidade recomendada e acabar optando pela mais barata. Porém, não basta que a viscosidade seja correta, é preciso que o óleo atenda as normas exigidas pelo fabricante.

Na dúvida de qual óleo foi utilizado, separe parte do orçamento da compra do carro para fazer uma nova troca com o óleo que você tem certeza que é o correto. Também é uma manutenção relativamente barata e não compensa economizar nessas horas.

Imagem: Foto: Pixabay

Filtros

Mais uma manutenção barata, mas que nem sempre é feita, é a substituição dos filtros. Os mais comuns são os filtros de ar, do óleo do motor, do combustível e da cabine. Na maioria dos carros, você contabiliza a soma desses quatro e se dá conta de que não vale a pena economizar.

Porém, o dono anterior do seu carro, momentos antes de vender, pode ter optado por economizar nessa troca, ou até mesmo ter feito com peças de qualidade duvidosa. Na dúvida, providencie a troca de todos esses filtros.

Imagem: Foto: Adobe Stock

Fluido de freio

É fácil avaliar visualmente a vida útil de um disco de freio ou de uma pastilha. Inclusive, é o tipo de coisa que pode entrar na negociação do preço do carro, caso seja identificado troca dessas peças no curto prazo. Mas é claro que o sistema de freio não se resume a isso. Uma manutenção bem simples e barata é a troca do fluido, que poucos fazem.

Vale alertar que o fluido de freio perde sua eficiência depois de uns dois anos. Mesmo contaminado, o carro pode continuar freando normalmente e o motorista acredita que está tudo em ordem. Porém, basta uma frenagem mais brusca, em que as peças atingem temperaturas mais altas, para o fluido contaminado ferver e não cumprir com sua função.

Na dúvida de quando o fluido do carro que você comprou foi substituído, coloque no carrinho de compras um frasquinho.

Imagem: Foto: Shutterstock

Combustível

Sempre que visito as oficinas dos meus parceiros, gosto de me inteirar sobre os defeitos dos carros que estão sendo reparados naquele momento - e reparo que são vários os casos de problemas devido ao uso de combustível adulterado.

Considerando a complexidade dos motores atuais, principalmente os que trabalham com injeção direta, é fundamental escolher bons postos de combustível e fugir daqueles que praticam preços muito baixos, que sugerem baixa qualidade ou adulteração do mesmo.

Como não é possível constatar o combustível utilizado pelo dono anterior, é recomendado que o primeiro tanque seja completado com o melhor combustível possível, aquele que está um nível acima do aditivado. Ele não faz nenhum milagre, mas será capaz de limpar depósitos e carbonização deixados por combustíveis ruins utilizados no passado.

