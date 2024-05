BCE avalia que riscos à estabilidade financeira diminuíram com menor ameaça de recessão

O sistema financeiro da zona euro enfrenta ameaças menos graves à estabilidade, visto que parece cada vez mais improvável que a economia do bloco entre em uma recessão profunda, segundo relatório do Banco Central Europeu (BCE), divulgado nesta quinta-feira, 16.

O BCE, no entanto, alertou no documento que incertezas geopolíticas e de políticas globais permanecem "elevadas", ao passo que o potencial de choques econômicos ou financeiros segue "alto".

"Os riscos geopolíticos continuam obscurecendo a perspectiva para a estabilidade financeira", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, no relatório. "Embora as condições de estabilidade financeira tenham melhorado em linha com a redução dos riscos de recessão e a inflação mais baixa, continua sendo crucial que desenvolvamos ainda mais a resiliência do sistema financeiro," acrescentou.