Magalu estreia no setor logístico com criação do Magalog

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Magalu fez sua estreia no setor logístico nesta quinta-feira com o anúncio da criação do Magalog, operador logístico formado a partir de ativos próprios e frutos de aquisições, informou a companhia em comunicado à imprensa.

A nova empresa "nasce" com faturamento de mais de 3 bilhões de reais, 21 centros de distribuição e 70 clientes, incluindo o próprio Magazine Luiza, Netshoes, KaBuM!, Centauro, além de varejistas de moda como Soma, Zara e Dafiti.

A operadora logística oferecerá quatro serviços principais: armazenagem e "fulfillment"; entregas ultrarrápidas (em até duas horas ou no mesmo dia); entregas rápidas leves, até 30 kg; e entregas rápidas pesadas, acima de 30 kg.

"O Magalog nasce com a missão de escalar a capacidade logística do Magalu, por exemplo, reduzindo, ainda mais, nosso prazo de entrega e nível de serviços", afirmou o diretor-executivo do Magalog, Márcio Chammas, em nota. "Vamos simplificar a operação e transformar um centro de custo em uma operação que gera receita para o Grupo Magalu."

O Magalog vai atender 3.800 municípios brasileiros, sendo 139 deles atendidos por entregas ultrarrápidas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e André Romani)