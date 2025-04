Homem que desapareceu na Bahia e foi achado na Costa Rica volta ao Brasil

Um homem de 32 anos que havia desaparecido em Salvador em junho de 2022 e foi encontrado na Costa Rica —a 5.595 quilômetros de onde saiu— chega hoje ao Brasil.

O que aconteceu

Marisvaldo dos Santos Silva saiu para passear de bicicleta e só foi encontrado quase três anos depois, em outro país. O homem tem esquizofrenia e estava sem tomar os medicamentos quando desapareceu em Camaçari, região metropolitana de Salvador, em 2022.

Jovem chega ao Brasil hoje, anos após sair de bicicleta e ser dado como desaparecido. Marisvaldo estava na casa de um irmão, em 2022, quando pegou uma bicicleta e saiu pelo portão, sem que o familiar notasse. A partir de então, a família passou a buscar o paradeiro do homem.

Marisvaldo está bem e foi resgatado pela Embaixada Brasileira na Costa Rica. Ao UOL, Erilma Silva, irmã do homem, disse que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) tomou conhecimento de um brasileiro averiguado por autoridades migratórias costa-riquenhas e acionou a Polícia Federal. Na sequência, o órgão encaminhou uma foto para a família, que acabou confirmando que o viajante em questão se tratava do seu irmão, desaparecido há dois anos e meio na Bahia.

Foi um susto, mas uma alegria saber que ele está vem. É um alívio, foram quase três anos sem notícias.

Marisvaldo Silva, irmã de Marisvaldo

Ao UOL, a irmã relatou a angustia de ficar tanto tempo sem notícias do parente. Ela explicou que Marisvaldo resistia a tomar suas medicações e a receber tratamento adequado no Caps (Centro de Atenção Psicosocial) e que por isso a família teria dificuldades para lidar com ele.

Nunca perdemos a esperança de voltar, mas com tanto índice de violência às vezes pensávamos que não iríamos reencontrá-lo.

Erilma Silva, irmã de Marisvaldo

Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso e presta auxílio aos familiares. O órgão enviou nota ao UOL confirmando que Marisvaldo foi encontrado no país centro-americano em fevereiro deste ano.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em São José da Costa Rica, acompanha o caso desde que foi notificado a respeito, em fevereiro deste ano. Desde então, está em contato com o brasileiro e com seus familiares, a quem presta a assistência consular devida, e com as autoridades migratórias da Costa Rica. Ministério das Relações Exteriores, em nota

Retorno ao Brasil

Marisvaldo deve chegar ao Brasil na noite de hoje. Após receber apoio consular, o baiano embarcou para Guarulhos e será recebido por um amigo da família, que vai o receber e prestar suporte para que ele retorne para Salvador.

Hoje com 32 anos, Marisvaldo vai embarcar sozinho para Salvador. Segundo a família, ele deve chegar na capital baiana sozinho porque os parentes não tinham dinheiro para que alguém o buscasse em São Paulo. A passagem foi comprada de última hora com um cartão de crédito.

Ele é um rapaz jovem, tranquilo e inteligente. Sabe dialogar e tem persuasão excelente, acredito que isso tenha o ajudado nesse tempo todo.

Erilma Silva, irmã de Marisvaldo

"Vamos recebê-lo e dar apoio e carinho". Erilma diz que ainda não sabe como seu irmão conseguiu chegar tão longe após sair de casa apenas com uma bicicleta e espera sua chegada para entender toda a história.

Não foi a primeira vez que Marisvaldo sumiu. Em outras duas ocasiões, no ano de 2020, ele desapareceu na capital baiana. Da última vez, ele também saiu de casa de bicicleta e só foi encontrado meses após o sumiço, no estado do Espirito Santo.