Suspeito de atropelar diarista e fugir se entrega à polícia no DF

O bancário Daniel Henrique da Silva, 41, suspeito de atropelar a diarista Maria Núbia Santos Silva, 46, e fugir sem prestar socorro, entregou-se hoje à Polícia Civil do Distrito Federal.

O que aconteceu

Daniel Silva atropelou a diarista Maria Núbia na manhã da última terça-feira no Noroeste, zona nobre de Brasília. Ela morreu após o acidente.

Maria Núbia morava em Águas Lindas de Goiás (GO), no entorno de Brasília, e estava em uma moto a caminho do trabalho. Ela foi enterrada no Maranhão na quinta-feira. Câmeras de segurança mostram que Daniel chegou a se aproximar do corpo da mulher e não prestou socorro.

Daniel Silva era considerado foragido pela polícia. O UOL apurou que ele chegou na tarde de hoje à 2ª Delegacia de Polícia de Brasília, na Asa Norte. No final da tarde, Silva foi levado a uma carceragem do Distrito Federal. Não foi informado onde ele se encontra preso.

- No carro de Daniel Silva, os policiais encontraram notas fiscais de bebida alcoólica emitidas momentos antes do acidente. Por isso, a suspeita é que ele estivesse embriagado.

O UOL não conseguiu contato com a defesa de Daniel Silva. A reportagem também procurou a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Distrito Federal. Os esclarecimentos serão publicados quando forem obtidos.