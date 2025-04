Saint-Étienne vence Lyon (2-1) em dérbi marcado por paralisação de 45 minutos

Em um dérbi marcado por uma paralisação de 45 minutos após um bandeirinha ter sido atingido por um objeto atirado das arquibancadas, o Saint-Étienne venceu o Lyon por 2 a 1 neste domingo (20), pela 30ª rodada da Ligue 1.

Faltavam apenas alguns segundos para o intervalo quando Mehdi Rahmouni foi atingido na cabeça, antes que o árbitro François Letexier mandasse os times para os vestiários sem apitar o final do primeiro tempo.

O Saint-Étienne estava vencendo por 1 a 0 naquele momento, graças a um gol do belga Lucas Stassin aos 10 minutos. Inicialmente, houve temores de uma suspensão permanente, mas a longa paralisação, a partida foi reiniciada, com o sistema de som alertando que qualquer outro incidente levaria ao fim definitivo da partida.

Não houve mais surpresas e Stassin ampliou para os 'Verts' aos 67 minutos com o segundo gol. O americano Tanner Tessmann descontou para o Lyon 9 minutos depois (76'), mas os três pontos permaneceram no Estádio Geoffroy Guichard.

O Saint-Étienne continua em penúltimo lugar (17º), na zona de rebaixamento, mas alcançou em pontos o Le Havre (16º), que ocupa a vaga de repescagem pela permanência.

Com esta derrota, o Lyon cai da quarta para a sexta colocação e deixa a zona da Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Lille (4º), que horas antes havia vencido o Auxerre (11º) por 3 a 1, com dois gols do canadense Jonathan David.

A partida foi marcada por uma forte pancada recebida pelo goleiro do Lille, Lucas Chevalier, num choque com o zagueiro Alexsandro, que causou "dois ou três dentes quebrados", segundo o técnico Bruno Genesio. Chevalier atingiu violentamente seu companheiro brasileiro com o joelho.

Em outro jogo, o Nice (5º) tampouco desiste de disputar a próxima Liga dos Campeões e ficou dois pontos atrás do Lille graças à vitória por 2 a 1 sobre o Angers (15º).

Enquanto isso, o Lens (8º) aumentou suas poucas chances de conquistar uma vaga europeia ao vencer por 3 a 1 o Brest (9º), enquanto o Reims (13º) deu um passo importante rumo à permanência na elite do futebol francês ao vencer o Toulouse (12º) por 1 a 0.

--- Resultados da 30ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Rennes - Nantes 2 - 1

- Sábado:

PSG - Le Havre 2 - 1

Monaco - Strasbourg 0 - 0

Olympique de Marselha - Montpellier 5 - 1

- Domingo:

Lille - Auxerre 3 - 1

Nice - Angers 2 - 1

Brest - Lens 1 - 3

Reims - Toulouse 1 - 0

Saint-Etienne - Lyon 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 77 29 24 5 0 82 27 55

2. Olympique de Marselha 55 30 17 4 9 62 42 20

3. Monaco 54 30 16 6 8 57 35 22

4. Lille 53 30 15 8 7 47 32 15

5. Nice 51 30 14 9 7 56 38 18

6. Lyon 51 30 15 6 9 58 41 17

7. Strasbourg 51 30 14 9 7 48 37 11

8. Lens 45 30 13 6 11 35 33 2

9. Brest 44 30 13 5 12 48 49 -1

10. Rennes 38 30 12 2 16 45 40 5

11. Auxerre 38 30 10 8 12 41 45 -4

12. Toulouse 34 30 9 7 14 38 39 -1

13. Reims 32 30 8 8 14 32 42 -10

14. Nantes 30 29 7 9 13 34 49 -15

15. Angers 30 30 8 6 16 29 48 -19

16. Le Havre 27 30 8 3 19 33 64 -31

17. Saint-Etienne 27 30 7 6 17 33 68 -35

18. Montpellier 15 30 4 3 23 22 71 -49

