Tarcísio sobre PEC da Segurança: Acho que não é produto pronto; objetivo é ouvir governadores

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a proposta apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a segurança pública "não é um produto pronto" e que governadores precisarão fazer sugestões ao texto exposto pelo governo federal.

"Acho que não é um produto pronto. A finalidade do governo federal é justamente ouvir os governadores. A gente teve um primeiro contato com o texto. É importante ver o texto e fazer propostas. Tem outras questões que a gente tem que trabalhar", disse, em entrevista a jornalistas após a reunião com Lula.

Segundo Tarcísio, "quanto mais integrados o governo federal e os dos Estados estiverem, mais importante". O governador disse que a "iniciativa é um primeiro passo na direção correta" e que é "fundamental preservar a autonomia dos Estados".

"A iniciativa é bem-vinda. Tenho certeza de que se inicia hoje e se dá um pontapé para criar um grande grupo de trabalho para apresentarmos não só uma PEC, mas um conjunto de propostas que possam ser analisadas pelo Congresso e tenhamos encaminhamentos principalmente na questão da lavagem (de dinheiro) e dos negócios 'lícitos' usados pelo crime organizado", declarou