Caso Marielle: o que disseram os personagens no julgamento

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O júri do caso Marielle Franco condenou Ronnie Lessa a 78 anos e 9 meses anos e Élcio de Queiroz a 59 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros na tarde de 14 de março de 2018. O julgamento durou dois dias, entre ontem (30) e hoje (31), que incluíram depoimentos dos dois réus, da viúva e da mãe de Marielle e da viúva de Anderson.

O que disse Ronnie Lessa

Ronnie Lessa pediu desculpas às vítimas e disse se arrepender. O ex-PM de 54 anos, que já havia confessado em delação premiada ter sido o autor dos tiros que mataram a vereadora, prestou depoimento de 2h30. "Vou cumprir o meu papel até o final e tenho certeza absoluta que a justiça vai ser feita", afirmou Lessa, que está preso em Tremembé (SP) e depôs por videoconferência ao 4º Tribunal do Júri do Rio.

O ex-PM detalhou como planejou o crime. Lessa confirmou à Justiça que vigiou a vereadora por meses. "Na época, o que me foi dito é que ela entraria no caminho, seria uma pedra no caminho, da venda de dois loteamentos no Tanque."

A pedido do MP, ele não disse quem delatou como mandantes para não influenciar no processo do STF, que investiga quem mandou matar Marielle. Na delação, Lessa afirmou que foi contratado por Domingos Brazão, conselheiro do TCE, e por Chiquinho Brazão (sem partido), deputado federal, para assassinar a vereadora. Os irmãos Brazão negam envolvimento no crime.

O delator também disse que Rivaldo Barbosa recebeu propina para proteger os atiradores e os mandantes dos assassinatos. O delegado, que havia assumido a chefia da Polícia Civil um dia antes do crime, nega as acusações.

Alvo inicialmente era Marcelo Freixo, disse Lessa. Lessa afirmou que entre o fim de 2016 e o início de 2017, recebeu uma oferta que poderia torná-lo milionário.

Eu achei inviável, uma loucura isso aí [plano para matar Freixo]. Houve uma suspensão nessa questão. Em setembro [de 2017], surgiu a proposta em relação à Marielle. Não me falaram o nome dela, não sei nem se quem propôs sabia o nome dela.

Ronnie Lessa, em depoimento

O que disse Élcio

Élcio de Queiroz disse que soube momentos antes que Marielle seria morta. O também ex-PM de 51 anos disse que só soube quem era o alvo do ataque enquanto já dirigia o carro que levava o atirador Ronnie Lessa. Ele depôs por videoconferência ao 4º Tribunal do Júri do Rio da penitenciária federal de Brasília.

O ex-PM disse ter recebido uma foto de Marielle, mas afirmou que não a conhecia. "No trajeto, ele [Lessa] fala: 'vamos pro centro do Rio'. Perguntei o que era e ele explicou que era um alvo. 'Isso é pessoal', falou pra mim. Aí fiz o trajeto", disse.

Ele [Lessa] falou que se perder de vista, a gente ia num bar onde ela poderia estar. Então, de um jeito ou de outro, iria acontecer.

Élcio Queiroz, em depoimento

O que disseram as famílias das vítimas

"Essa dor não tem nome", diz mãe da vereadora assassinada. "Eu não estou aqui para falar da Marielle enquanto parlamentar. Estou aqui como uma mãe que sofreu e sofre. Aquilo foi uma barbárie. Coisa que não se admite contra o filho de ninguém", disse Marinete da Silva.

Monica Benício presta depoimento no julgamento do caso Marielle Franco Imagem: Foto: Felipe Cavalcanti/TJRJ

"A última coisa que ela me disse foi 'eu te amo'", relembra viúva sobre Marielle. Ela foi questionada sobre o que espera do júri. "A única justiça possível seria não precisar estar aqui e ter a Marielle e o Anderson vivos. Para além disso, dentro do que é possível, eu espero que se faça a justiça que o Brasil que o mundo esperam há seis anos e sete meses", disse Mônica, hoje vereadora do Rio pelo PSOL.

Monica disse que elas tinham planos de se casar em um sítio. E que, com a morte de Marielle, sentiu que foi retirada dela a promessa de um futuro.

"Filho cresceu sem pai", disse viúva do motorista Anderson Gomes. Ágatha Arnaus mostrou no júri o vídeo que gravou com um celular para mostrar a reação dele ao descobrir que ela estava grávida. Em 2016, o casal teve o pequeno Arthur, portador de uma síndrome associada à onfalocele, uma doença de má formação do intestino. "Ele perdeu a pessoa que dizia que tudo ia dar certo, a pessoa que queria ser pai."