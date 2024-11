Julián Álvarez salva Atlético de Madrid contra o Vic na Copa do Rei

Dois gols de Julián Álvarez na reta final evitaram o desastre para o Atlético de Madrid, que venceu por 2 a 0 em sua visita ao modesto Vic nesta quinta-feira (31), na primeira rodada da Copa do Rei.

O duelo contra uma equipe amadora da sexta divisão espanhola parecia propício para o Atlético, mas na realidade time madrilenho sofreu muito mais do que o esperado para sair com a vitória.

O Atlético só conseguiu tirar o zero do placar aos 36 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti de Álvarez, que começou o jogo no banco de reservas e foi colocado em campo pelo técnico Diego Simeone para reforçar o ataque 'colchonero'.

Oito minutos depois, o atacante argentino fez o segundo gol e fechou o placar com uma finalização certeira em um contra-ataque.

O Atlético de Madrid vive um momento delicado na temporada. Na semana passada, o time sofreu duas derrotas preocupantes, em casa para o Lille na Liga dos Campeões e na visita ao Betis pelo Campeonato Espanhol.

A visita à Catalunha na Copa do Rei deixou ainda mais dúvidas, apesar da classificação para a próxima fase, e a equipe terá que mostrar serviço na próxima rodada da LaLiga, em casa, contra o Las Palmas.

Na próxima semana, o Atlético vai ao Parque dos Príncipes para um jogo crucial contra o Paris Saint-Germain pela Champions.

-- Resultados das equipes da primeira divisão espanhola na 1ª rodada da Copa do Rei:

- Terça-feira:

Compostela (4ª) - (+) Alavés (1ª) 0 - 1

Villamuriel (6ª) - (+) Rayo Vallecano (1ª) 0 - 5

Astur (6ª) - (+) Valladolid (1ª) 1 - 4

Poblense (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 6

- Quarta-feira:

Las Rozas (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 0 - 3

Ciudad de Lucena (5ª) - (+) Leganés (1ª) 1 - 2

San Pedro (6ª) - (+) Celta de Vigo (1ª) 1 - 5

Extremadura (5ª) - (+) Girona (1ª) 0 - 4

- Quinta-feira:

Vic (6ª) - (+) Atlético de Madrid (1ª) 0 - 2

San Tirso (6ª) - (+) Espanyol (1ª) 0 - 4

Gévora (6ª) - (+) Betis (1ª) 1 - 6

Ontiñena (6ª) - (+) Las Palmas (1ª) 0 - 7

-- Adiados pelas inundações em várias regiões espanholas:

Chiclana (6ª) - Osasuna (1ª)

Parla Escuela (6ª) - Valencia (1ª)

Manises (6ª) - Getafe (1ª)

Jove Español (5ª) - Real Sociedad (1ª)

(+): classificados para a próxima fase.

bur/dr/ol/cb/am

