CMN aprova resolução sobre funcionamento de ouvidorias de instituições financeiras

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 31, uma resolução que trata sobre o funcionamento de ouvidorias de instituições financeiras. A norma dispensa, por exemplo, bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores de constituírem ouvidorias.

Este foi o único voto publicado no sistema do Banco Central. As assessorias do BC e do Ministério da Fazenda informaram que não haverá divulgação de votos hoje.