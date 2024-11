Eztec triplica lucro e tem resultado acima do esperado no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec mais que triplicou o lucro líquido do terceiro trimestre em relação à mesma etapa do ano passado, ajudada por receita trimestral recorde, segundo balanço da construtora divulgado nesta quinta-feira.

A Eztec teve lucro de líquido de 132,6 milhões de reais no terceiro trimestre, salto de 239% em comparação com o ganho dos meses de julho a setembro de 2023, com a margem líquida 12,2 pontos percentuais acima do patamar de um ano antes, a 27,7%.

A incorporadora com foco em alto padrão afirmou em relatório de resultados que sua receita líquida subiu 90% ano a ano, para 479 milhões de reais, o maior valor registrado pela empresa em um único trimestre, desconsiderando efeitos não recorrentes.

Analistas, em média, projetavam para a construtora lucro líquido de 88,8 milhões de reais e receita de 419,3 milhões, conforme dados compilados pela LSEG.

A empresa já havia divulgado mais cedo este mês os dados operacionais do trimestre, com o lançamento dos projetos Lindenberg Alto das Nações, na zona sul da capital paulista, e Dot.230, na zona oeste da cidade, que somaram um valor geral de vendas (VGV) lançado de 694 milhões de reais.

A Eztec, com atuação na região metropolitana de São Paulo, solicitou no início do mês à construtora Adolpho Lindenberg (CAL) antecipação do prazo para exercício de um bônus de subscrição de 2026/2027 para 2024/2025.

Em relatório nesta quinta-feira, a Eztec informou que, caso a antecipação seja aprovada, e uma vez exercidos os bônus de subscrição, passará a compartilhar o controle da CAL com seu acionista controlador Lindenberg Investimentos, por meio de um acordo de acionistas, com ambos detendo igual participação.

A empresa também anunciou a aprovação pelo seu conselho de administração da distribuição de dividendos extras no montante de 150 milhões de reais, para além do pagamento recorrente de dividendos de 25% sobre os lucros trimestrais, totalizando 181 milhões de reais a serem distribuídos em 14 de novembro.