Universidade de Harvard entra com ação para impedir que Trump corte bilhões em financiamento de pesquisa

Por Jack Queen

(Reuters) - A Universidade de Harvard entrou com uma ação nesta segunda-feira para impedir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congele bilhões de dólares em financiamento federal, depois que a instituição de pesquisa de elite rejeitou uma lista de exigências da Casa Branca que, segundo ela, prejudicaria sua independência.

A ação movida no tribunal federal de Boston afirma que Trump lançou um amplo ataque ao financiamento de pesquisas de ponta nas principais universidades, buscando livrá-las do que ele descreve como antissemitismo e preconceito ideológico.

"Este caso envolve os esforços do governo para usar a retenção de financiamento federal como alavanca para obter o controle da tomada de decisões acadêmicas em Harvard", diz o processo.

Harvard alega que as ações do governo Trump foram arbitrárias e ilegais e violaram os direitos da Primeira Emenda da universidade à liberdade de expressão.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Desde sua posse em janeiro, Trump tem reprimido as principais universidades dos EUA, afirmando que elas lidaram mal com os protestos pró-palestinos do ano passado e permitiram que o antissemitismo se espalhasse pelos campi. Os manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, dizem que suas críticas às ações militares de Israel em Gaza são erroneamente confundidas com antissemitismo.

Harvard é a primeira universidade a entrar com uma ação judicial em resposta à repressão de Trump.

O governo Trump iniciou uma revisão de US$9 bilhões em financiamento federal para Harvard em março e, posteriormente, deu à universidade uma lista abrangente de exigências, incluindo a proibição de máscaras e o fim de todos os programas de diversidade, equidade e inclusão.

Desde então, o governo Trump congelou US$2,3 bilhões em financiamento para Harvard e ameaçou retirar da universidade seu status de isenção de impostos e sua condição de matricular estudantes estrangeiros. Também exigiu informações sobre os vínculos estrangeiros, financiamento, alunos e corpo docente da universidade.

O governo Trump também suspendeu alguns financiamentos para universidades como Columbia, Princeton, Cornell, Northwestern e Brown por causa dos protestos no campus.

Em um comunicado sobre o processo de Harvard, o presidente da universidade, Alan Garber, disse que a instituição continuará a combater o ódio e a cumprir integralmente as leis antidiscriminação, que Trump acusou de violar em sua resposta aos protestos pró-Palestina.

Em vez de se envolver com Harvard na luta contra o antissemitismo, como exige a lei de direitos civis, disse Garber, o governo estava tentando "controlar quem contratamos e ensinamos".

A ação judicial cita várias autoridades e órgãos federais, incluindo os departamentos de Saúde e Serviços Humanos, Energia e Educação.

Os representantes dessas agências não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Jack Queen, em Nova York, e Kanishka Singh, em Washington)