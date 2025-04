Secretário da CNBB diz que papa tinha alegria de falar sobre o Brasil

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ricardo Hoepers, disse nesta segunda-feira (21) que o papa Francisco tinha alegria de falar sobre o Brasil.

Em coletiva de imprensa, a entidade lamentou a morte do pontífice, ocorrida na manhã de hoje aos 88 anos.

Notícias relacionadas:

"De fato, a última visita que a presidência da CNBB fez, há um mês atrás, nós percebemos, mesmo ele já convalescido, a alegria dele de falar do Brasil. A disposição, o humor, nos toca profundamente esse carinho", afirmou.

Segundo o secretário, Francisco dava muita atenção ao Brasil e olhou para o país com muita expectativa durante seu pontificado.

Dom Ricardo também disse que o papa Francisco atuou como construtor de pontes entre o evangelho e as "dores do mundo".

"Um papa que caminhava com o povo, ouvia antes de falar e servia entes de ser servido", comentou.

O secretário também disse que o papa foi uma "benção para nosso tempo" e ficou marcado pelo estilo simples.

"No seu gesto, lavando os pés de presos, acolhendo migrantes, abraçando doentes, o mundo viu a face do bom pastor", completou.

Mais cedo, o Vaticano confirmou que o papa Francisco foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido por coma e colapso cardiovascular irreversível.

Os detalhes do rito de sepultamento e os próximos passos do Vaticano com relação à sucessão papal ainda não foram divulgados.