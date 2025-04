Quem é o arcebispo brasileiro que vai ajudar a organizar funeral do papa

O arcebispo dom Ilson de Jesus Montanari é um dos cardeais que vai ajudar na organização do funeral do papa Francisco.

O que aconteceu

Natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, Montanari é funcionário direto do pontífice. Ele é vice-camerlengo e na ausência do titular Kevin Farrell, o arcebispo brasileiro assume as funções do irlandês.

O camerlengo é responsável por definir como será o sepultamento do papa e também a data do conclave. As escolhas são feitas após ouvir outros cardeais. Além disso, o camerlengo recebe o juramento de que o voto será secreto por parte dos cardeais e é quem comunica a morte do papa ao cardeal-vigário de Roma.

Montanari foi escolhido pelo papa Francisco em 2013 para ser secretário da Congregação para os Bispos. Em 2020, ele foi nomeado por Francisco como vice-camerlengo. As funções desse cargo e do titular são fundamentais, principalmente no período de Sé Vacante, quando não há nenhum pontífice em atividade.

O arcebispo paulista é formado em direito, economia e filosofia. Montanari também cursou teologia na Universidade Gregoriana, em Roma, e foi ordenado padre em 1989 na sua cidade natal, Sertãozinho.

Papa Francisco morreu hoje por AVC e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano. O pontífice ficou internado por 37 dias e se recuperava de um quadro respiratório grave. O corpo do líder religioso ficará exposto para visitação e oração dos fiéis.