Argentinos prestam homenagens em igreja e antiga casa do papa Francisco

Do UOL, em Buenos Aires e em São Paulo

Fiéis e admiradores rumaram a lugares caros ao papa Francisco em Buenos Aires, sua cidade natal, para homenagear o pontífice, que morreu hoje.

Veja depoimentos

Mariana Datri, 55, visitou a Igreja San José de Flores, no bairro de Flores, onde o papa nasceu, cresceu e se ordenou padre.

É muito simbólico que o santo padre tenha partido justo um dia depois da Páscoa, que é a ressurreição. Ele fez tudo que pôde até os últimos dias de sua vida. Achamos que estava melhor, mas a verdade é que só ele e Deus sabiam como sofria. Foi o melhor que tivemos. Estou muito triste e impactada.

O padre Martín Bourdieu celebrou uma das missas em Flores pela manhã.

O bairro de flores é a sua raiz. Sentimos muita dor e muita tristeza, mas também muita alegria de tudo que ele fez pelo mundo. Ele criou um estilo para a igreja, tinha uma visão preferencial para os mais pobres. Eu o defino como pai. Foi um papa que incomodou, criticava o consumismo, as guerras, a pobreza. Todos que sofrem estavam no coração do papa.

Franscisco Juan, 76, morador do bairro de Flores, também frequentava a igreja.

Estávamos jogando bola e ele chegava antes da celebração, via a gente jogar, de um jeito humilde e brincalhão, e levava a bola da gente embora para podermos acompanhar a celebração. Mas antes jogava um pouco.

Suzana Salazar, foi até a casa onde nasceu o papa Francisco, no bairro de Flores.

Todos estão órfãos. Ele era o pai de todos, e agora estamos órfãos. Quem será por nós? Quem agora defenderá os mais pobres? Minha filha cantava no coral das missas de Francisco. Eu o vi de pertinho. Sinto muito que ele nunca pôde voltar à Argentina.

Luto oficial

Manuel Adorni, porta-voz do governo argentino, disse na rede social X que o presidente Milei decretará luto de sete dias pela morte do papa. Adorni acrescentou que Francisco era o "líder espiritual e guia de milhões de homens e mulheres".

Milei, também na rede X, lamentou a morte do papa. O presidente nunca foi próximo do papa e em diversas ocasiões o ofendeu, dizendo que era "comunista". Hoje, Milei afirmou que, como argentino e homem de fé, acompanha a dor dos que se despedem de Francisco.

Apesar de diferenças, que hoje importam menos, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim.

Javier Milei, presidente da Argentina

O governo argentino também anunciou que Milei suspendeu toda a sua agenda e viajará para Roma. O presidente acompanhará o funeral.