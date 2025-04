Wall Street fecha em baixa diante de tensões entre Trump e Fed

A Bolsa de Valores de Nova York caiu com força nesta segunda-feira (21), após os ataques persistentes do presidente americano, Donald Trump, contra o titular do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, e enquanto se mantém a incerteza pela guerra comercial.

Os três maiores índices da bolsa caíram cerca de 2,5%, a cotação do dólar recuou e os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram.

O Dow Jones caiu 2,48%, enquanto índice Nasdaq recuou 2,6% e o ampliado S&P 500 perdeu 2,4%.

Há uma "narrativa de enfraquecimento da demanda para os ativos americanos", disse Patrick O'Hare, analista do site Briefing.com.

As ações começaram o dia em baixa, depois que a China alertou outros países sobre negociar acordos comerciais com os Estados Unidos às custas de Pequim, enquanto as tarifas de Trump continuam sacudindo os mercados globais.

A queda se acentuou quando Trump classificou Powell de "grande perdedor" nas redes sociais por não reduzir a taxa básica de juros.

Os ataques de Trump ao presidente do Fed geram dúvidas sobre a independência do banco central, que tem um mandato para estabelecer a política monetária sem interferências do governo.

O encarregado de investimentos da Cresset Capital Management, Jack Ablin, disse em nota que a eventual substituição de Powell traria uma "crise de confiança".

Para O'Hare, a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro é "um pequeno recado do mercado ao presidente: Não despeça Powell", frisou.

Os 11 segmentos do S&P 500 fecharam no vermelho. Dos 30 integrantes do índice Dow, apenas a Nike apresentou leves ganhos.

