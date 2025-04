'Muita cachaça e pouca oração': papa já fez piada sobre brasileiros

Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. De acordo com Vaticano, motivo da morte foi AVC e insuficiência cardíaca. Em visita ao Brasil, o pontífice já tinha demonstrado o carinho pelo país, inclusive fazendo piadas sobre os brasileiros.

Relembre piada do papa

Em 2021, papa disse que os brasileiros não tinham salvação, em razão de "muita cachaça e pouca oração". A brincadeira foi feita pelo papa com padres brasileiros que visitaram o Vaticano e pediram ao pontífice que rezasse pelo povo do Brasil.

Vídeo feito por padre brasileiro voltou a viralizar hoje. Nas imagens, Francisco, que é argentino, respondeu com um sorriso ao pedido por orações pelo povo brasileiro: "Vocês não têm salvação, muita cachaça e pouca oração", afirmou. Em seguida, segundo relato de um dos padres, o pontífice disse que reza sempre pelo Brasil.

Francisco esteve no Brasil em 2013. Pouco após assumir o pontificado, ele participou da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em sua primeira viagem internacional como pontífice.

Brincadeiras sobre rivalidade entre Brasil e Argentina não passavam despercebidas pelo papa. Fã confesso de futebol, Francisco fez uma piada comparando Pelé e Maradona, ao se reunir com um jovem brasileiro. "Ouvi Matheus falando em português. Queria perguntar: 'Mas quem é melhor, Pelé ou Maradona?'". No mesmo ano, ele "consolou" o Brasil por causa da eliminação para a Bélgica na Copa do Mundo, na Rússia.

Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca

O papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca. Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

Papa morreu na residência Santa Marta, onde ele morava, às 7h35 (horário local), e 2h35 (horário de Brasília). Foi o que confirmou o professor Andrea Arcangeli, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, no relatório de óbito publicado pelo Vaticano.

A morte foi determinada por registro eletrocardiotanatográfico. O atestado de óbito afirma que Francisco entrou em coma antes de sua morte. O quadro de saúde foi agravado pelo episódio de pneumonia, hipertensão e diabetes tipo 2.

Francisco manteve aparições públicas apesar de recomendação de repouso. O papa havia recebido alta hospitalar no fim de março, após 37 dias internado, e foi orientado por médicos a ficar dois meses de repouso e se encontrar com poucas pessoas. No entanto, ele decidiu abrir as celebrações da Semana Santa em 13 de abril, onde conversou com fiéis sem auxílio de oxigênio. No dia 17, na Quinta-feira Santa, ele se encontrou com 70 detentos em uma prisão de Roma.

Ele também surpreendeu fiéis ao aparecer de surpresa na Basílica de São Pedro dois dias seguidos. No sábado, ele cumprimentou fiéis sem fazer cerimônia enquanto se movimentava em uma cadeira de rodas. Ontem, ele apareceu na varanda para abençoar fiéis e desejar uma Feliz Páscoa.

O corpo do papa Francisco já foi colocado em um caixão. Ele ficará exposto por três dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos fiéis. A data do funeral será definida pelo Colégio dos Cardeais.

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados. Os fiéis serão convidados a prestar suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Ele também optou por ser enterrado na Igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.

É a primeira vez em mais de um século que um papa será enterrado fora do Vaticano. A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, pediu para ser enterrado na igreja de São João de Latrão.