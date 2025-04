Ginasta Rebeca Andrade conquista prêmio Laureus, o Oscar do Esporte

21/04/2025 17h06

Concorriam ao prêmio com a ginasta brasileira na categoria "Retorno do Ano" o nadador norte-americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behami, o piloto espanhol de MotoGP Marc Márques, e o jogador indiano de críquete Rishabh Pant e a nadadora australiano Ariame Titmus.

Maior medalhista olímpica do Brasil, com nove pódios, Rebeca Andrade foi o centro das atenções em Paris 2024 ao conquistar o ouro na prova de solo, competindo com a multicampeã norte-americana Simone Biles. Na ocasião, ao subir ao topo do pódio, a brasileira foi reverenciada tanto por Biles (prata) como por Jordan Chiles (bronze), também norte-americana. Rebeca encerrou Paris 2024 com outras três medalhas: duas pratas (individual geral e salto) e um bronze por equipes.

O último brasileiro a ser contemplado com o Laureus na categoria Retorno do Ano foi Ronaldo Fenômeno, em 2003. O atacante também enfrentou cirurgias no joelho antes de ser campeão mundial de futebol (2002) com a seleção brasileira, no caso o pentacampeonato da amarelinha.

Demais vencedores do Laureus 2025

Atleta Masculino do Ano

Armand Duplantis (salto com vara - Suécia)

Time do Ano

Real Madrid (futebol - Espanha)

Atleta Feminina do Ano

Simone Biles (ginástica artística - EUA)

Revelação do Ano

Lamine Yamal (futebol - Espanha)

Retorno do Ano

Rebeca Andrade (ginástica artística - Brasil)

Atleta do Ano com Deficiência

Jiang Yuyan (natação - China)

Atleta do Ano em Esportes de Ação

Tom Pidcock (ciclismo de montanha - Reino Unido)

Prêmio Esporte para o Bem

Kick4life (Lesoto) - usa o futebol para ajudar crianças e jovens em risco

Homenagem pela Trajetória Profissional:

Kelly Slater (surfe - EUA)

Homenagem Ícone do Esporte

Rafael Nadal (tênis - Espanha)