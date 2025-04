Papa tinha muita clareza de sua própria finitude, diz Margareth Dalcolmo

O papa Francisco morreu hoje após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca, mas tinha muita clareza sobre sua própria finitude, afirmou a pneumologista Margareth Dalcomo no UOL News.

Poucas vezes eu vi alguém ter tanta dignidade, tanta clareza de sua própria finitude. O papa tinha certeza, ele gostaria muito de continuar a fazer suas tarefas, o workaholic que sempre foi, e é uma pena que algumas dessas tarefas tenham ficando ainda no meio do caminho. Nossa grande esperança é que o seu legado seja absorvido e incorporado por um sucessor a altura do papa Francisco.

Margareth Dalcomo

A especialista ressaltou ao Canal UOL que todos ficaram impressionados com o grau exposição do papa Francisco nos últimos dias e depois de passar por longa internação.

Nós todos ficamos muito impressionados [com a exposição], pelo ponto de vista médico, inclusive, isso é um risco enorme para uma pessoa que já estava em condições de muita fragilidade imunológica, por razões óbvias, por tudo que ele passou, pela idade e pelas condições com as quais saiu dessa longa internação hospitalar.

Um risco de contaminação por algum outro vírus ou alguma outra bactéria que, seguramente, os médicos deviam estar todos, como eu também estaria, meio desesperados, com medo do que pudesse acontecer com essa exposição.

Margareth Dalcomo

A pneumologista, no entanto, disse que provavelmente o pontífice exerceu sua autoridade e vontade, mesmo com a recomendação dos médicos.

Mas ele tomou essa deliberação, tomou o risco com a autoridade que lhe compete e, seguramente, os médicos não deviam estar de acordo com esse grau de exposição, mas enfim se trata de uma pessoa pública, que sabia de sua finitude.

Acompanhei de perto, não tenho dúvida em afirmar que os médicos não estiveram de acordo com isso [a exposição]. O papa exerceu a sua autoridade. Eu apostaria que ele contrariou recomendações médicas, mas isso é uma conjectura, eu conheço pacientes e eu sei os embates que temos com alguns.

Margareth Dalcomo

