Como é o Anel do Pescador, que é quebrado após a morte do papa

Morreu hoje, aos 88 anos, Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco. A informação foi confirmada pelo Vaticano, que divulgou que o pontífice sofreu um AVC e também teve insuficiência cardíaca.

Com a morte do papa, uma tradição milenar da Igreja Católica será retomada: a destruição cerimonial do Anel do Pescador. A joia, que simboliza a autoridade do papa, é quebrada como forma de marcar o fim oficial do seu pontificado.

O que aconteceu

Tradição prevê a destruição do anel. O costume é realizado sempre após a morte ou saída oficial de um papa, para indicar o fim da sua autoridade.

Ato simbólico acontece em cerimônia com cardeais. A peça é esmagada com um martelo diante do colégio cardinalício, como manda o protocolo do Vaticano.

Documento oficial determina o procedimento. A Constituição Apostólica Universis Dominici Gregis descreve a necessidade de inutilizar objetos ligados ao pontificado.

Anel carrega nome único do papa. Cada pontífice escolhe o nome que será gravado em latim na joia. No caso de Francisco, está escrito "Franciscus".

Anel tem alusão a São Pedro

Nome remete ao apóstolo Pedro. Chamado de Anel do Pescador, a joia homenageia São Pedro, que era pescador e considerado o primeiro papa da Igreja Católica.

Apóstolos eram vistos como "pescadores de homens". A simbologia está ligada à missão evangelizadora dos apóstolos, com Pedro à frente.

Imagem de São Pedro é tradicionalmente talhada na peça. O anel costuma trazer o desenho do apóstolo, símbolo de sua autoridade espiritual.

Francisco quebrou a tradição visual da peça. Ele escolheu um anel de prata, e não de ouro, sem a imagem de São Pedro. No lugar, há apenas uma cruz simples.

O Papa Bento 16 usava o modelo tradicional do Anel do Pescador: feito de ouro e com a imagem talhada de São Pedro Imagem: Franco Origlia/Getty Images

O Papa Bento 16 usava a peça confeccionada em ouro e com São Pedro talhado. O Anel do Pescador é confeccionado exclusivamente para cada papa.

Anel de Bento 16 não foi destruído. De acordo com a BBC, o anel de pescador de Bento 16 não foi destruído após sua morte, como manda a tradição. Isso porque ele já havia sido "anulado" em 2013, no momento em que sua renúncia se tornou efetiva. Em vez de ser esmagado com um martelo, como ocorre no protocolo tradicional, o anel recebeu uma marca em forma de cruz, segundo informou o então porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

O anel de Bento 16 não foi destruído após sua morte Imagem: Franco Origlia/Getty Images

Papas definem o estilo da joia. Cabe ao próprio papa escolher como será o anel e qual será a inscrição gravada.

Anel já foi usado como selo. Até o século 19, o Anel do Pescador servia para lacrar documentos oficiais, pressionado sobre cera derretida. Para evitar qualquer falsificação, veio o costume de destruir o anel após a morte.

*Com informações de matéria publicada em 28/02/2013.