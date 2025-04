Wall St fecha em forte queda em meio aos ataques de Trump contra Powell

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações norte-americanas sofreram perdas acentuadas nesta segunda-feira, com o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentando seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, levando os investidores a se preocuparem com a independência do banco central, mesmo enquanto enfrentam os efeitos da guerra comercial errática e contínua de Trump.

Todos os três principais índices caíram, com grandes perdas no grupo "Sete Magníficas" de ações de crescimento megacap pesando mais no Nasdaq, carregado de tecnologia.

O S&P 500 fechou 16% abaixo de seu recorde de fechamento em 19 de fevereiro. Se o índice de referência fechar 20% abaixo desse recorde histórico, isso confirmará que o índice entrou em um mercado de baixa.

Trump intensificou suas críticas a Powell nesta segunda-feira, dizendo que a economia dos EUA está caminhando para uma desaceleração "a menos que o Sr. Tarde Demais, um grande perdedor, reduza as taxas de juros AGORA", em uma postagem belicosa no Truth Social que levantou preocupações sobre a autonomia do Fed.

"Os países que têm um banco central independente crescem mais rapidamente, têm inflação mais baixa; eles têm melhores resultados econômicos para seu povo", disse Jed Ellerbroek, gerente de portfólio da Argent Capital Management em St. louis. "E políticos que tentam influenciar o Fed são uma ideia muito ruim e muito assustadora para o mercado."

O racha comercial entre a China e os EUA se aprofundou depois que Pequim advertiu outros países contra a realização de acordos com os Estados Unidos às custas da China, adicionando combustível à guerra tarifária em espiral entre as duas maiores economias do mundo.

"As empresas estão... sem saber como reagir, aguardando as respostas finais dos Estados Unidos sobre as tarifas", acrescentou Ellerbroek. "O que torna a situação desanimadora, creio eu, é o fato de que isso é como se fosse autoinfligido; estamos nessa situação por escolha própria, por escolha deste governo."

O Dow Jones caiu 2,48%, para 38.170,41 pontos, o S&P 500 perdeu 2,36%, para 5.158,20 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 2,55%, para 15.870,90 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 terminaram em território negativo, com o setor de consumo discricionário e o setor de tecnologia sofrendo as maiores perdas percentuais.

A temporada de lucros do primeiro trimestre entra em alta nesta semana, com dezenas de empresas observadas de perto que devem apresentar seus relatórios. Até o momento, das 59 empresas que apresentaram relatórios, 68% superaram as expectativas de Wall Street, de acordo com dados da LSEG.

Entre os resultados importantes s desta semana estão os dos membros das Sete Magníficas, Tesla e Alphabet, e uma série de empresas industriais de alto nível, incluindo Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin e 3M.

A peso-pesado da inteligência artificial Nvidia caiu 4,5% depois que a Reuters informou que a Huawei Technologies planeja iniciar remessas em massa de um chip avançado de IA para clientes na China já no próximo mês.

A Tesla caiu 5,8% depois que a Reuters noticiou que o lançamento da produção de sua versão simplificada do Model Y foi adiada.