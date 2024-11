Com venda de iPhones, Apple supera previsões de Wall Street

Por Stephen Nellis

(Reuters) - A Apple superou nesta quinta-feira as previsões de Wall Street para suas vendas e seu lucro do quarto trimestre fiscal, impulsionada pelas boas vendas do iPhone 16, uma nova geração de smartphones projetados para suportar ferramentas de inteligência artificial, linha que foi lançada perto do fim do trimestre.

A Apple apurou vendas de 94,93 bilhões de dólares, acima da previsão de 94,58 bilhões feita por Wall Street, de acordo com dados da LSEG. A distribuição de 1,64 dólar de dividendo por ação superou a expectativa dos analistas, de 1,60 dólar, excluindo um grande imposto isolado cobrado na União Europeia.

As vendas do iPhone, principal produto da empresa, subiram 5,5%, para 46,22 bilhões de dólares, contra previsões de 45,47 bilhões. Outras linhas de produto não atingiram as expectativas, e as ações caíam cerca de 1% no pós-mercado dos Estados Unidos.

O quarto trimestre da Apple terminou no dia 28 de setembro, refletindo apenas alguns dias de vendas do iPhone 16, lançado em 20 de setembro. O CEO da empresa, Tim Cook, afirmou à Reuters que as vendas do modelo 16 cresceram mais rapidamente do que as do 15, um ano antes, com ambos os produtos tendo ficado disponíveis para venda pelo mesmo número de dias no período.

Ele também contou que os clientes da marca estão baixando a nova versão do sistema operacional do iPhone, integrado com o que a empresa chama de ferramentas da Apple Intelligence, duas vezes mais do que o observado um ano antes.

“Já obtivemos um grande feedback dos clientes e dos desenvolvedores”, disse. “Tivemos um bom começo.”

A implementação da estratégia de IA da Apple, revelada este ano, depende do sucesso de vendas dos seus novos smartphones.

Em vez de introduzir a IA por meio de um aplicativo ou serviço, a companhia tem embutido a tecnologia nos seus mais recentes sistemas operacionais na forma de novos recursos, como a habilidade de pré-escrever um email em tom mais profissional.

Essas funcionalidades estarão primordialmente disponíveis nos iPhones 16, que vêm equipados com chips mais potentes, embora a versão Pro do iPhone 15 seja compatível com a Apple Intelligence.

Ainda que algumas funcionalidades da Apple Intelligence tenham sido liberadas nesta semana, outras foram atrasadas, o que fez alguns analistas de Wall Street especularem se os consumidores demorarão mais tempo para fazer o upgrade de seus dispositivos.

Os resultados preliminares do iPhone 16 divulgados nesta quinta-feira podem aliviar esses temores. O aparelho ajudou a manter estáveis as vendas na China no quarto trimestre. Elas caíram menos de 1%, para 15,03 bilhões de dólares como um todo.

As rivais Microsoft e Meta disseram nesta semana que esperam continuar aumentando os dispêndios com suas estratégias de IA. A Apple afirmou que os pagamentos para propriedade e equipamentos — uma medida de suas despesas de capital — aumentaram 2,91 bilhões de dólares em relação ao trimestre anterior, para 9,45 bilhões de dólares.

Os gastos um pouco abaixo da Apple são explicados, em parte, pelo uso de data centers de terceiros para trabalhos de IA. Alguns aspectos da Apple Intelligence dependem dos próprios data centers da Apple, mas a empresa também está usando seus próprios chips internos para alimentar esses recursos.

"Há algum benefício (financeiro) para nós no uso de nosso próprio silício, obviamente, mas não é por isso que estamos fazendo isso. Fazemos porque podemos fornecer o mesmo padrão de privacidade e segurança que podemos fornecer no dispositivo", concluiu Cook.

(Reportagem de Stephen Nellis and Akash Sriram)