Efeitos de tarifas "muito maiores" de Trump não são claros, diz membro do Fed

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira que as tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, são "muito maiores" do que o esperado e que não está claro quão rápido ou totalmente os custos mais altos serão repassados aos consumidores.

Segundo ele, também não está claro até que ponto as empresas e os consumidores podem reagir se acomodando, desacelerando a economia.

"Nós apenas vivemos e aprendemos o que acontece quando a inflação está fora de controle", disse Goolsbee em uma entrevista à Illinois Public Radio, na qual ele chamou as tarifas de "choque de oferta negativo", ao qual a resposta do Federal Reserve não é necessariamente clara.

"A ansiedade é que isso nos levará de volta a algo que passamos os últimos cinco anos tentando desesperadamente evitar", acrescentou.

