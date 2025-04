Vídeo flagra vulcão em erupção lançando fumaça a 4 km nas Filipinas

O vulcão Kanlaon entrou em erupção na madrugada de hoje nas Filipinas (noite de ontem no horário de Brasília). A erupção durou 56 minutos e lançou uma densa coluna de fumaça cinza, que subiu lentamente até 4 km acima do cume.

O que aconteceu

A erupção aconteceu às 5h51 de hoje (18h51 de ontem em Brasília), segundo o DOST-PHIVOLCS (Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia). Após se elevar lentamente até 4 km acima do cume, a coluna de fumaça se curvou e deslocou para oeste e sudoeste.

Fragmentos de grande porte foram lançados ao redor da cratera, em um raio de algumas centenas de metros. Eles causaram a queima da vegetação próxima ao cume.

Uma "chuva de cinzas" foi relatada em algumas cidades próximas ao local. Em outras áreas, os moradores sentiram cheiro de enxofre devido à fumaça. Sons de estrondos da erupção também foram relatados.

Após a erupção, o vulcão Kanlaon permanece em nível de alerta 3. De acordo com o DOST-PHIVOLCS, isso significa que a erupção de hoje pode ser seguida por outras de curta duração, ou até evoluir para erupções de lava.

O instituto recomenda que as comunidades em um raio de 6 km do cume deixem o local. Um alerta também foi dado às autoridades da aviação civil, para que se evite voar próximo ao cume do vulcão.