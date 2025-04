EXCLUSIVO-EUA consideram ajustar plano de taxas portuárias para navios chineses após reação, dizem fontes

Por Jonathan Saul e Renee Maltezou

LONDRES/ATENAS (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump está considerando suavizar a taxa proposta para os navios ligados à China que visitam os portos dos EUA após uma enxurrada de reações negativas de setores dizendo que a ideia poderia ser economicamente devastadora, de acordo com seis fontes.

Entre as mudanças que estão sendo consideradas estão o adiamento da implementação e novas estruturas de taxas projetadas para reduzir o custo geral dos navios chineses que visitam os EUA, de acordo com as seis fontes com conhecimento do assunto.

As fontes pediram para não serem identificadas devido à sensibilidade da questão.

A Casa Branca e o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), o departamento do governo envolvido na elaboração da proposta, não responderam aos pedidos de comentários.

Nem todas as taxas multimilionárias propostas pela agência para navios construídos na China atracarem nos portos dos EUA serão implementadas e podem não ser cumulativas, disse o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em uma audiência do Comitê de Finanças do Senado dos EUA nesta terça-feira.

O USTR propôs taxas que podem chegar a US$3 milhões por escala em porto americano para embarcações construídas ou vinculadas à China. A proposta do USTR foi feita após a conclusão de uma investigação sobre o setor marítimo e os planos de desenvolvimento da China, iniciada em abril de 2024.

O governo de Trump argumenta que as taxas restringiriam o crescente domínio comercial e militar da China em alto mar e promoveriam o setor marítimo doméstico dos EUA.

Mas representantes de vários setores, do carvão à agricultura, argumentaram durante as audiências públicas no mês passado que a proposta da taxa poderia impossibilitar o transporte de mercadorias, devido à predominância de embarcações ligadas à China na frota marítima global e ao tempo que levaria para substituí-las.

O governo também está pensando em mudanças nas taxas para torná-las menos onerosas e reduzir seu impacto sobre as empresas dos EUA, disseram todas as seis fontes.

Entre as opções que o governo está considerando está a cobrança de uma taxa que é ajustada com base no número de navios de fabricação chinesa na frota de uma empresa, disse uma fonte. Isso significaria taxas mais baixas para as empresas com menos navios construídos na China.

O governo também estuda uma cobrança baseada na tonelagem da carga dos navios descarregados, em vez de uma taxa fixa, disseram duas das fontes. Isso significaria taxas mais baixas para navios menores, em vez de taxas fixas para todos os navios. Isso poderia aliviar a carga sobre os proprietários de navios menores envolvidos em nichos comerciais, como o transporte de grãos ou outras commodities.

O USTR havia formulado a proposta de taxa tendo em mente os navios porta-contêineres maiores que transportam produtos de varejo, disseram as fontes. O impacto sobre os fluxos de commodities não foi totalmente considerado, disseram elas.

"Os setores mais afetados são os de transporte de contêineres e de automóveis, dada a sua natureza consolidada e a alta proporção de taxas a pagar de acordo com a estrutura proposta", escreveu o analista da Jefferies, Omar Nokta, em uma nota de 2 de abril.

"No entanto, todos os segmentos de transporte marítimo seriam afetados, dado o nível de disrupção que provavelmente ocorreria à medida que as operadoras mudassem as embarcações para minimizar a exposição às taxas dos EUA."

(Reportagem de Jonathan Saul e Renee Maltezou; reportagem adicional de Georgina McCartney e Lisa Baertlein)