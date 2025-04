Ações europeias registram melhor sessão desde novembro de 2022, após recuo provocado por tarifas

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias subiram em relação aos menores níveis em 14 meses nesta terça-feira, após quatro sessões consecutivas de fortes vendas, embora investidores tenham continuado a observar atentamente os desdobramentos da reação dos países às tarifas generalizadas dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 2,72%, a 486,91 pontos, depois de cair mais de 12% nas últimas quatro sessões. De modo geral, as ações mundiais recuperaram parte do terreno perdido nos últimos dias, mesmo com investidores preocupados com uma possível recessão global desencadeada por uma escalada da guerra comercial [MKTS/GLOB]

A Comissão Europeia propôs contra-tarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos na segunda-feira, uma vez que o bloco enfrenta tarifas sobre automóveis e metais já em vigor, e uma taxa de 20% sobre outros produtos a partir de quarta-feira.

No entanto, o bloco diluiu algumas propostas iniciais, removendo, por exemplo, o uísque bourbon dos EUA de sua lista. A Comissão Europeia também ofereceu um acordo tarifário "zero por zero" a Washington.

"Passamos da incerteza para um pouco mais de certeza, e o mercado está tentando precificar isso", disse Stephen Dover, estrategista-chefe de mercado da Franklin Templeton, embora tenha acrescentado que a volatilidade provavelmente continuará alta.

Embora a J.P. Morgan preveja um impacto de 1,5% no crescimento do produto interno bruto (PIB) até o final de 2026 devido à guerra comercial, a gestora vê a zona do euro evitando uma recessão.

As ações europeias continuaram a parecer atraentes, disse Dover, com valuations menos caras em relação aos papéis dos EUA e a perspectiva de que o estímulo fiscal alemão possa impulsionar o crescimento.

Investidores compraram ações de defesa, impulsionando o setor, que está entre os de melhor desempenho na Europa este ano, para uma alta de 5,1%.

Enquanto isso, as ações de bancos, que haviam sido derrubadas por preocupações com a desaceleração do crescimento, subiram 2,3% e os papéis de seguradoras ganharam 4,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 2,71%, a 7.910,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,48%, a 20.280,26 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 2,50%, a 7.100,42 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 2,44%, a 33.657,05 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 2,37%, a 12.065,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 2,80%, a 6.437,75 pontos.