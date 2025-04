Marrocos abre mercado para carne bovina e miúdos do Brasil

O Brasil poderá exportar carne bovina e miúdos bovinos para o Marrocos, informaram o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MRE (Ministério das Relações Exteriores), em nota. Segundo as pastas, autoridades sanitárias do Marrocos aprovaram o Certificado Sanitário Internacional para importação da proteína brasileira.

"Com uma população superior a 37 milhões de habitantes, o Marrocos representa um mercado promissor para o agronegócio brasileiro. Além de refletir confiança no sistema de controle sanitário brasileiro, a conclusão dessa negociação oferece aos produtores brasileiros oportunidades futuras para ampliação de parcerias comerciais", destacam as pastas na nota.

Segundo dados do governo brasileiro, o Marrocos importou US$ 43 milhões em produtos relacionados à carne em 2023, sendo o Brasil o segundo maior fornecedor.

O Brasil exportou US$ 1,36 bilhão em produtos agropecuários ao Marrocos no ano passado, sobretudo do complexo sucroenergetico, cereais, farinhas, animais vivos e café.

No ano, o Brasil acumula 46 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.