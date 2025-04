Greer: Não aceitaremos situação em que Wall Street tenha permissão para comandar a economia

O representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse que não será aceita uma situação em que Wall Street tenha permissão para comandar a economia do país, ao testemunhar em audiência da Comissão de Finanças do Senado americano, nesta terça-feira, 8. Segundo ele, muitas pessoas estão preocupadas com Wall Street, mas ele está preocupado com "Main Street".

Na ocasião, Greer afirmou não confiar em projeções de economistas sobre inflação por conta das tarifas, já que no primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, "não houve inflação". "Os custos das tarifas raramente chegam ao consumidor", defendeu ao minimizar um possível desemprego por contra da política tarifária e dizer que está focado em "negociar com os países".

"Estamos dispostos a discutir como implementar uma proibição às importações de urânio da China", citou.