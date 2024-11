Carrefour Brasil tem lucro acima do esperado no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil registrou lucro líquido de 221 milhões de reais no terceiro trimestre, avanço de 67,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, com apoio de crescimento em sua principal bandeira Atacadão.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 181,4 milhões de reais para os meses de julho a setembro na unidade brasileira do Carrefour, segundo dados compilados pela LSEG.

Em termos ajustados, o lucro líquido da companhia somou 412 milhões de reais, salto de 94,6% ano a ano, mostrou relatório de resultados da varejista divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do Carrefour Brasil subiu 5% no comparativo anual, para 1,54 bilhão de reais, contra expectativa média de analistas de 1,47 bilhões de reais. A margem Ebitda ajustada ficou estável em 5,7%.

A divisão de atacarejo do grupo, representada pela bandeira Atacadão, observou aumento ano a ano de 8,4% no Ebitda ajustado, para 1,3 bilhão de reais, após apresentar taxas de crescimento no conceito mesmas lojas acima do mercado durante o trimestre.

"Dinâmica de volumes foi positiva no trimestre, com números bastante fortes de venda em setembro, enquanto em julho e agosto nosso desempenho foi impactado pela deflação mês a mês destes meses", afirmou o Carrefour Brasil em relatório.

O presidente-executivo da companhia, Stéphane Maquaire, afirmou que os resultados do trimestre mostram uma recuperação "bem forte" ante o ano passado, quando a varejista passava por um processo de integração, disse ele.

"Em 2023 (houve) integração, em 2024, no início do ano, arrumamos a casa e agora estamos entregando like-for-like acima do mercado", afirmou Maquaire a jornalistas, referindo-se às vendas no conceito mesmas lojas.

Na semana passada, o Carrefour Brasil reportou números prévios de vendas brutas do terceiro trimestre, que totalizaram 29,5 bilhões de reais no consolidado, com vendas mesmas lojas subindo 5,7% em dado que exclui o efeito calendário.

O executivo também destacou o progresso da maturação de lojas convertidas e as sinergias da fusão entre os ativos do Carrefour Brasil e do Grupo BIG, que atingiram "run-rate" anualizado de 2,7 bilhões de reais no trimestre, se aproximando da meta de 3 bilhões até o fim de 2025.

Recentemente, o grupo anunciou a venda de 15 imóveis próprios por 725 milhões de reais, sob um contrato de "sale-leaseback", visando "destravar valor de portfólio imobiliário".

Segundo o diretor financeiro do grupo, Eric Alencar, a operação representa apenas 5% dos ativos da companhia, e há espaço para mais movimentos desse tipo.

"A gente está sempre avaliando mais", afirmou Alencar em entrevista coletiva ao lado do CEO. "Isso foi a ponta de um potencial enorme que a gente tem."

A alavancagem do Carrefour Brasil, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, incluindo recebíveis, encerrou setembro em patamar de 2,64 vezes, contra 2,27 um ano antes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)