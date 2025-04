Chuvas causam alagamentos e deixam pessoas ilhadas em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Chuvas fortes causaram estragos na capital paulista e região metropolitana hoje. As cidades de São Bernardo do Campo, Mauá e Diadema estão entre as mais afetadas por alagamentos.

O que aconteceu

Imagens gravadas por moradores mostram ruas alagadas e carros cercados por água. O Corpo de Bombeiros informou que resgatou um grupo de pessoas que ficaram ilhadas em um ônibus na Travessa Castelo Branco, em Diadema.

Vídeo mostra um homem em cima de um carro para se proteger da enchente. Segundo relato de moradores, as imagens foram gravadas na Vila São José, divisa de Diadema com São Bernardo.

Bombeiros atenderam 68 chamados por conta de enchentes das 15h às 18h30. As ocorrências foram registradas em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Biritiba Mirim. Também houve 9 chamados por quedas de árvores e outros 9 por desabamentos. Ninguém ficou ferido.

Chuva afetou operação da CPTM. Circulação de trens interrompida entre as estações Santo André e Prefeito Saladino da Linha 10-Turquesa. A Linha 7-Rubi também foi afetada.

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção à tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que o alerta terminou às 17h42.

Moradores ficaram sem luz. Segundo Enel, às 19h30 havia 31.341 pessoas sem energia na capital e região metropolitana.

Chuvas causaram transtorno em Mato Grosso do Sul

Segundo relatos de moradores, a chuva causou estragos em Campo Grande e em vários municípios de Mato Grosso do Sul. A água invadiu casas e veículos ficaram ilhados nas ruas e avenidas.

Em Guia Lopes da Laguna, uma senhora de 96 anos precisou ser removida de casa em função dos alagamentos ontem. "A cidade está debaixo de 80 milímetros [de água]", afirmou o prefeito Dr. Max (PL) em vídeo divulgado nas redes sociais.

Inmet prevê chuva, pelo menos, até quarta (23) em Campo Grande. No mesmo período, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Guia Lopes da Laguna.

Estado está em alerta amarelo, assim como a maior parte do território brasileiro. Na escala do Inmet, a sinalização indica perigo potencial de chuvas intensas.

Algumas partes de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão em alerta laranja. Na escala do Inmet, isso aponta risco mais elevado de chuvas do que o sinalizado pelo alerta amarelo.