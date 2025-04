Sporting e Benfica vencem na rodada e seguem no topo do Campeonato Português

A briga continua acirrada no topo da tabela do Campeonato Português, no momento em que restam quatro rodadas para o fim.

O Sporting, que havia vencido o jogo de sexta-feira, está agora empatado empatado em pontos com o vizinho Benfica, que venceu neste sábado (19) na visita ao Vitoria de Guimarães (3-0).

Após o triunfo sobre o Moreirense, por 3 a 1, com um hat-trick do atacante sueco Viktor Gyökeres, o Sporting, com 72 pontos, transferiu a pressão para as 'Águias', que responderam com firmeza no dia seguinte, com uma dobradinha do seu artilheiro, o grego Vangelis Pavlidis, e outro gol do espanhol Álvaro Carreras, para fechar a 30ª rodada também com 72 pontos.

O duelo de 10 de maio entre as duas equipes no Estádio da Luz, do Benfica, na penúltima rodada, tem tudo para ser decisivo na luta pelo título.

A briga pela artilharia do campeonato, no entanto, parece já estar decidida entre os goleadores dos dois times da capital: Gyökeres marcou 34 gols, simplesmente o dobro dos 17 de Pavlidis.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Português e classificação:

- Sexta-feira:

Farense - Boavista 0 - 1

Rio Ave - Santa Clara 1 - 1

Oporto - FC Famalicão 2 - 1

Sporting - Moreirense 3 - 1

- Sábado:

AVS - Casa Pia 1 - 1

Nacional - Gil Vicente 0 - 3

Estoril - Sporting de Braga 0 - 2

Arouca - Estrela da Amadora 1 - 0

Vitoria de Guimarães - Benfica 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sporting 72 30 22 6 2 78 25 53

2. Benfica 72 30 23 3 4 74 25 49

3. Sporting de Braga 63 30 19 6 5 51 25 26

4. Porto 62 30 19 5 6 57 26 31

5. Vitoria de Guimarães 48 30 12 12 6 41 32 9

6. Santa Clara 47 30 14 5 11 29 29 0

7. FC Famalicão 43 30 11 10 9 39 33 6

8. Casa Pia 41 30 11 8 11 35 38 -3

9. Estoril 39 30 10 9 11 38 48 -10

10. Moreirense 35 30 9 8 13 35 44 -9

11. Rio Ave 33 30 8 9 13 33 48 -15

12. Arouca 33 30 8 9 13 30 45 -15

13. Nacional 32 30 9 5 16 27 41 -14

14. Gil Vicente 29 30 7 8 15 30 43 -13

15. Estrela da Amadora 26 30 6 8 16 22 43 -21

16. AVS 24 30 4 12 14 23 49 -26

17. Boavista 21 30 5 6 19 20 47 -27

18. Farense 21 30 4 9 17 20 41 -21

