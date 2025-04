Rússia está "simulando" um cessar-fogo, acusa Zelensky após trégua de Páscoa anunciada por Putin

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou neste domingo (20) a Rússia de estar "simulando" um cessar-fogo temporário. O chefe de Estado informou que dezenas de ataques foram registrados desde que o líder russo, Vladimir Putin, anunciou uma trégua de 30 horas durante as celebrações da Páscoa.

"De modo geral, desde a manhã de Páscoa, podemos dizer que o exército russo está tentando criar uma impressão geral de cessar-fogo, mas em certos lugares está persistindo em suas tentativas individuais de avançar e infligir perdas à Ucrânia", escreveu Volodymir Zelensky em uma mensagem publicada nas redes sociais.

De acordo com Zelensky, centenas de bombardeios ocorreram já na noite de sábado. No início do domingo, as forças ucranianas registraram mais 59 ataques aéreos e cinco tentativas de assalto ao longo da linha de frente.

Zelensky lembrou que, no mês passado, a Rússia rejeitou um cessar-fogo completo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos e aceito pela Ucrânia e instou Moscou a prorrogar a trégua. "Se realmente houver um cessar-fogo completo, a Ucrânia propõe prorrogá-lo para além do dia de Páscoa, em 20 de abril", declarou Zelensky no sábado.

Vladimir Putin ordenou um cessar-fogo de 30 horas das tropas russas na Ucrânia durante a Páscoa a partir deste sábado (19), e pediu que Kiev fizesse o mesmo. O presidente ucraniano garantiu que suas tropas iriam respeitar a pausa proposta por Moscou, uma trégua que representaria a suspensão dos combates mais importante em mais de três anos de conflito.

Tentativas anteriores

Desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, já houve duas tentativas de estabelecer uma trégua de Páscoa na Ucrânia. Em abril de 2022, o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs um cessar-fogo, mas a Rússia rejeitou, alegando que daria ao Exército ucraniano a chance de se reagrupar e se rearmar. Em janeiro de 2023, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, fez um apelo para que ambos os lados interrompessem as hostilidades durante a Páscoa. A Rússia declarou um cessar-fogo de 36 horas, mas a Ucrânia descartou a proposta como uma "armadilha", e os combates continuaram.

O anúncio desta trégua de Páscoa ocorre em meio à aparente estagnação dos esforços do governo de Donald Trump para resolver o conflito na Ucrânia, o que tem irritado o presidente dos EUA. Na sexta-feira, o chefe da Casa Branca ameaçou se retirar das negociações se não houver progresso rápido nas conversas separadas com Kiev e Moscou, conduzidas por seus assessores nas últimas semanas.

Anteriormente, Trump havia proposto um cessar-fogo completo e incondicional, aceito por Kiev sob pressão de Washington, mas rejeitado por Putin.

