Ela saiu da favela; hoje é advogada de imigração nos EUA e atende famosos

Aos 11 anos, Larissa Salvador deixou o Complexo do Alemão, no Rio, e se mudou com a família para os EUA. Sem qualquer orientação sobre imigração, eles perderam o status legal e viveram de forma ilegal por 13 anos. Ela casou, conseguiu o Green Card e se formou em Direito. Hoje, Larissa atua como advogada de imigração e já atendeu artistas famosos, como Dinho Ouro Preto e até a banda Foo Figthers.

Como a família foi parar nos EUA

Do Complexo do Alemão para os EUA. Aos 11 anos, em 2001, Larissa Salvador deixou o Complexo do Alemão, no Rio, e se mudou com a família para Los Angeles (EUA). Foram para lá Larissa, os pais Levi e Edilene e seu irmão Daniel, então com 8 anos. "Fomos como turistas, mas a meta era o meu pai pedir asilo político, pois havia sido testemunha de um crime e estava sendo perseguido e ameaçado no Brasil", diz Larissa.

Golpe financeiro de um advogado. "Perdemos o nosso status legal, pois contratamos um advogado que levou o nosso dinheiro, mas não deu entrada no nosso caso. Depois disso, ele foi preso e condenado. Ficamos ilegais no país por mais de 13 anos", afirma.

O momento inicial foi muito difícil. Larissa diz que a mãe teve depressão profunda por ter um choque cultural muito grande. "Quase voltamos para o Brasil. Mas antes de voltar, fomos para a Flórida. Primeiro, para a cidade de Deerfield Beach e depois para Boca Raton. Ali, meus pais conseguiram emprego e nossa situação, mesmo ilegal, melhorou", declara.

A vida durante esse período foi cheia de estresse e preocupação. Medo de sair e ser pego, medo de não voltar para a casa, ser pego pelo ICE [Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA]. Esse medo sempre existiu.



Green Card e cidadania americana. Em 2013, ela se casou com um americano. "Por conta do nosso casamento, consegui aplicar para o Green Card [visto permanente de imigração] e, depois de três anos e nove meses, pude aplicar para a minha cidadania", afirma. Só depois, ela aplicou para a legalização dos pais e do irmão.

Violência doméstica e divórcio. "Foi muito difícil o casamento, fui vítima de violência doméstica. Mesmo como cidadã americana, o divórcio foi bem complicado e complexo", diz Larissa, que se divorciou em 2018. Desde 2022, ela é casada com Caio, um baiano de Salvador. "Fui eu que fiz todo o processo migratório dele", diz.

Clientes famosos no escritório



Larissa se especializou na área imigratória. Em 2018, ela se formou em Direito pela Nova Southeastern University, em Fort Lauderdale. Um ano depois,abriu o escritório Salvador Law, em Margate, na Flórida. Investiu cerca de US$ 3.000 na empresa.

Desde 2020, o escritório está localizado em Boca Raton. É especializado em obtenção de vistos para trabalhar, morar ou realizar projetos no país.

Decidi me especializar em imigração inspirada na minha própria experiência. O fato de os meus pais terem sido lesados por um advogado sem caráter e não saberem lidar com o nosso status ilegal me fez querer fazer a diferença para outras famílias.



Famosos no portfólio. Ao longo desses anos, Larissa atendeu pessoas famosas como o influenciador digital Whindersson Nunes, os cantores Dinho Ouro Preto (vocalista da banda Capital Inicial), Nando Reis e Marcelo Falcão e o grupo Sorriso Maroto, entre outros. "Já atendemos a banda Foo Fighters, para trazer músicos da Inglaterra para eventos patrocinados por eles aqui. Para bandas e cantores brasileiros, geralmente, providenciamos o visto para a turnê deles aqui nos EUA", diz Larissa.

Vistos mais procurados

Os vistos para trabalho temporário são os mais procurados, diz Larissa. Um deles é o visto P1A, voltado para atletas que vão competir no país. O outro é o P1B, para bandas e artistas que farão shows nos EUA.

Profissionais de tecnologia em alta. "Outro visto bem requisitado aqui no escritório é o EB2NIW, para profissionais com habilidades especiais, ou seja, aqueles com formações elevadas, que já têm muito sucesso em suas áreas de atuação no país de origem e com experiência comprovada. Eles estão em áreas consideradas de alta necessidade aqui nos EUA. Um exemplo são os profissionais na área de tecnologia".

No Salvador Law, os brasileiros representam 85% dos clientes. O escritório atende também outras nacionalidades, como argentinos, colombianos e peruanos. Os preços dos serviços variam muito. Mas a média é de US$ 15 mil.

Em 2024, a empresa faturou US$ 1 milhão. O lucro foi de US$ 150 mil.

Empresa terá escritório no Brasil. Larissa diz que firmou parceria com um advogado do Rio para o Salvador Law ter uma sede brasileira. A previsão é começar a funcionar até o final deste mês.

Aumento de clientes após Trump. Larissa diz que, desde a posse do presidente Donald Trump, a procura por legalização aumentou quase 80% no escritório do Salvador Law. "Com a entrada do Trump, não somente pessoas com visto querem saber suas opções de permanecer, mas muitas pessoas sem status querem saber o que fazer agora. Elas também querem saber quais precauções devem tomar para não cair em armadilhas de pessoas vendendo sonhos que viram pesadelos", declara.

Ter apoio profissional é primordial, diz consultor

Larissa tem características comportamentais de empreendedores de sucesso. É o que diz Adelmo Solera, consultor de negócios do Sebrae-SP. "A trajetória dela mostra isso, como a busca por oportunidade, aprendizados, conhecimentos e rede de apoio, a iniciativa de se especializar em um nicho de mercado, a persistência e todo o comprometimento dela, entre outras", diz.

Advogada de sucesso. "Ela foi de um extremo a outro. Saiu de uma situação de dificuldade para hoje se tornar uma advogada de sucesso nos EUA", declara Solera.

Nova oportunidade de crescimento. O consultor diz que, devido ao grande movimento de fiscalização de imigração nos EUA e até em outros países, o tipo de negócio de Larissa tende a crescer. "Quem tem esse tipo de atividade tem a possibilidade de expandir na quantidade de atendimentos e na lucratividade", afirma.

Vale ter orientação e apoio profissionais. "Antes de buscar um sonho, seja o de ir para outro país, abrir uma empresa, expandir um negócio ou até trocar de segmento, é importante estar preparado. Faça planejamento e busque informações, mas sempre pautado em fontes fidedignas que possam dar orientação e apoio para o seu crescimento profissional e pessoal", declara.

