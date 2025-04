Ucrânia relata ataques russos apesar da trégua de Putin - "Não devemos confiar nas palavras vindas de Moscou", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que havia se comprometido a respeitar trégua temporária de Páscoa anunciada pelo líder russo.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado (19/04) que militares russos ainda estão atacando seu país depois de a trégua temporária de Páscoa de anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, entrar em vigor.

Oleksandr Prokudin, governador da região de Kherson, no sul da Ucrânia, disse nas redes sociais que um bombardeio de drones russos causou um incêndio em um prédio e que mais três drones atacaram mais tarde duas vilas.

"Até agora, de acordo com relatórios do comandante-chefe, as operações de ataque russo continuam em vários setores da frente e o fogo da artilharia russa não diminuiu", escreveu Zelenski na rede social X. "Portanto, não se deve confiar nas palavras vindas de Moscou", afirmou.

Anteriormente, Zelenski havia prometido respeitar o cessar-fogo. "Se a Rússia de repente estiver pronta para realmente se envolver (...) a Ucrânia agirá de acordo, espelhando as ações da Rússia", disse ele também no X. Ele também propôs estender o cessar-fogo "para além do dia Páscoa em 20 de abril".

Zelenski já havia regido com ceticismo ao anúncio da trégua temporária por Putin, dizendo que era uma tentativa de "brincar com vidas humanas".

A trégua anunciada por Putin

O líder russo ordenou neste sábado que suas tropas mantenham um cessar-fogo na Ucrânia durante a Páscoa. A trégua deveria durar 30 horas, começando às 18h locais deste sábado (12h de Brasília) até meia-noite de domingo (18h de Brasília). Ele pediu que Kiev respeite a pausa nos combates.

O presidente russo fez o anúncio da trégua durante uma reunião televisionada com o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov. "Com base em considerações humanitárias... o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a interrupção de todas as atividades militares neste período", disse Putin a Gerasimov, em reunião no Kremlin.

"Presumimos que a Ucrânia seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas", acrescentou Putin.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter dado instruções sobre o cessar-fogo a todos os comandantes de grupos na área da "operação militar especial", o termo do Kremlin para a guerra. As tropas russas cumprirão o cessar-fogo desde que este seja "mutuamente respeitado" pela Ucrânia, afirmou a pasta, em comunicado.

Trégua parcial expirou

No mês passado, Rússia e Ucrânia acertaram informalmente um cessar-fogo parcial temporário, com mediação dos EUA, se comprometendo a suspender por um mês ataques à infraestrutura ucraniana. Após seguidas acusações de violação do acordo de ambos os lados, o Kremlin afirmou nesta sexta-feira que a trégua tinha "expirado".

O anúncio de Putin ocorreu um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar se retirar das negociações de paz entre Kiev e Moscou se não houver avanços. "Se por algum motivo uma das duas partes dificultar muito, simplesmente vamos dizer: 'Vocês são idiotas. São uns tolos. São pessoas horríveis', e simplesmente vamos seguir em frente", afirmou o republicano em referência à Rússia e Ucrânia.

Ele afirmou na sexta-feira que as negociações entre Ucrânia e Rússia estão "chegando a um ponto crítico" e insistiu que nenhum dos lados está "brincando" com ele, em sua tentativa de encerrar a guerra de três anos.

Trump falou logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertar que os EUA podem "deixar de tentar" um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia se não houver progresso nos próximos dias, após meses de esforços fracassados em pôr fim aos combates.

bl (ap, reuters, afp)