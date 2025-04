'Coisa mais louca que vi': ele clicou a família mais incestuosa do mundo

Do UOL, em São Paulo

As lentes do documentarista e fotógrafo norte-americano Mark Laita apresentaram a família Whittaker, considerada a "mais consanguínea do mundo", ao público. Segundo os relatos, todos os membros se relacionaram entre si.

O que ele revelou sobre a família?

Os Whittakers residem na cidade de Odd, na Virginia Ocidental, que até 2023 possuía população de 779 pessoas.

Laita passou muito tempo com a família incestuosa, visitando-os pela primeira vez em 2009 para seu livro "Created Equal" e, em 2022, para uma reunião improvisada.

A árvore genealógica dos Whittaker é atualmente composta pelos irmãos Betty, Lorraine e Ray, e pelo primo Timmy. Há relatos, porém, de uma irmã não identificada e outros membros da família que Laita nunca conheceu. "Apesar de não reclamarem, eles levam uma vida muito difícil, afirmou ele, em um podcast de 2023.

"Foi a coisa mais louca que eu já vi", disse o documentarista de 63 anos em seu programa. Ainda segundo ele, os membros da família se comunicam apenas em grunhidos e latem para os transeuntes.

Apesar da situação inusitada, eles são respeitados pela vizinhança. Durante uma das visitas, o documentarista foi abordado por um vizinho armado, que ameaçou usá-la se a equipe de produção não os deixasse em paz. "Eles não gostam que as pessoas venham ridicularizar essas pessoas", disse Laita ao jornal New York Post, em 2023.

Membros da família Whittaker Imagem: Reprodução Youtube

Relação incestuosa na família é antiga

A família tem uma história longa e complicada de endogamia - relação entre pessoas da mesma família -, com relatos iniciais afirmando que a mãe e o pai já falecidos dos três irmãos eram primos de primeiro grau.

Manter tudo em família levou a uma série de problemas mentais e físicas. Mas, apesar de suas limitações de comunicação, os Whittakers pareciam compreender as perguntas do New York Post.

"Eles entendem do que você está falando", disse um parente a Laita. "Se eles não gostarem, eles começam a gritar", explicou ao jornal.

*Com reportagem de abril de 2023