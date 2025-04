Mulher e filho de 3 anos são resgatados de cárcere privado em Recife

A Polícia Militar de Pernambuco resgatou uma mulher e o filho de três anos que estavam em cárcere privado e sofriam violência física no centro de Recife.

O que aconteceu

Mãe e filho foram encontrados em estado de choque. Segundo a PM, eles estavam em cárcere privado em uma casa no bairro do Cabanga, no centro da capital pernambucana, e sofriam violência física e psicológica do companheiro da mulher, que também é pai da criança.

Policiais resgataram as vítimas na quinta-feira, após uma denúncia. A operação começou na quarta, quando a equipe do 16º Batalhão iniciou uma campana nas proximidades da casa para observar a dinâmica do local.

Denunciante pediu ajuda durante a madrugada. Segundo a PM, a pessoa responsável pela denúncia enviou mensagens relatando gritos de socorro, ameaças de morte e choro das vítimas. A ação contou com a participação da Patrulha Maria da Penha.

Agressor não foi preso. Segundo a polícia, ele não estava na residência no momento do resgate.

Mãe e filho foram transferidos para um abrigo temporário. "O efetivo informou sobre o resgate à equipe da diretoria Maria da Penha (DASDH), que se prontificou a encontrar na Delegacia da Mulher, onde se iniciou todo o procedimento de acolhimento e transferência das vítimas para o abrigo temporário", diz a PM.