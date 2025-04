Lula vai a casamento do neto com atriz no interior de São Paulo

O presidente Lula (PT) foi ao interior de São Paulo para participar do casamento do neto na tarde de hoje.

O que aconteceu

Lula chegou a Sarapuí, a 160 km de São Paulo, no início da tarde. A ida não foi divulgada pela Presidência, mas foi confirmada oficialmente pela Secom (Secretaria de Comunicação). De acordo com o órgão, o petista participou da cerimônia e depois retornou para Brasília.

Ele foi presenciar o casamento do neto Thiago Andrade Lula da Silva com a atriz Renata Gasparim, acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva. O avião pousou no aeroporto de Sorocaba e o casal seguiu de helicóptero ao campo de futebol de Sarapuí, onde foi recebido pelo prefeito da cidade, Gustavo Barros (PSDB).

Segundo pessoas próximas, a participação do presidente não foi noticiada para "não chamar atenção". Como no casamento do próprio Lula com Janja, em 2022, foi desestimulado o uso de celulares.

Bate-volta. A Secretaria de Comunicação do governo informou que Lula só foi à cerimônia de casamento, voltando em seguida para Brasília.

O presidente não tem agenda oficial este feriado prolongado. Não há informações se o presidente permanece no estado, onde tem uma casa na capital, ou retorna a Brasília.