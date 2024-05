Quem são os pré-candidatos a prefeito de Belo Horizonte nas Eleições 2024?

O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o deputado federal Rogério Correia (PT) lideram a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, segundo a pesquisa AtlasIntel. Além dos dois, mais onze possíveis candidatos trabalham na pré-campanha, que deve ser oficializada oficialmente na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Ana Paula Siqueira (Rede)

Ana Paula Siqueira (Rede), pré-candidata à prefeitura de BH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Formada em serviço social pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais, Ana Paula, 44, nasceu e cresceu na periferia de Belo Horizonte, no Alto Vera Cruz. Ela foi subsecretária de Participação Popular em BH e coordenadora-geral da Associação Pré-UFMG, curso de preparação para o vestibular.

Hoje, Ana é deputada estadual em Minas Gerais. Ela foi eleita pela primeira vez em 2018, com 23.372 votos. Nas eleições seguintes, em 2022, a mineira foi reeleita, com 33.621 votos. Antes de ser eleita, ela foi porta-voz de seu partido (cargo equivalente ao de presidente) no estado.

Ana Paula tem o apoio da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O anúncio da pré-candidatura de Ana à prefeitura de BH foi feito ainda em fevereiro, com a correligionária no palanque.

Bella Gonçalves (PSOL)

Bella Gonçalves (PSOL) Imagem: Karoline Barreto/Instagram

Bella Gonçalves, 35, é graduada em ciências sociais pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e possui duas pós-graduações: uma na Universidade de Coimbra, em Portugal, e outra na UFMG.

Ligada à luta de movimentos sociais, Bella estreou na política como vereadora de Belo Horizonte, assumindo o mandato como suplente em 2018. Ela ainda foi eleita para o mesmo cargo em 2020, com 6.954 votos, e para a Assembleia Legislativa do estado em 2022, com 43.768 votos.

Assim como em 2022, Bella deve receber o apoio de grandes nomes do próprio partido, como o também pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Na última semana, a deputada publicou uma foto dos dois juntos, dizendo que "essa conexão Minas - São Paulo é boa demais".

Bruno Engler (PL)

Bruno Engler (PL), pré-candidato à prefeitura de BH Imagem: Clarissa Barçante/ALMG

Bruno, 26, é natural de Curitiba (PR). É coordenador do Movimento Direita Minas, dedicado à "retomada cultural e à promoção dos valores conservadores" no estado.

Hoje deputado estadual, Bruno iniciou na carreira política aos 19 anos, em 2016, quando se candidatou a vereador de BH pelo PSC, não sendo eleito. Seu primeiro mandato na ALMG foi em 2018, quando foi eleito com 144.770 votos. Bruno foi reeleito em 2022 com 637.412 votos, sendo o deputado mais votado no estado naquele pleito.

Apoiador de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Bruno terá o endosso do correligionário. No começo de maio, o pré-candidato anunciou que iria disputar as eleições como "o candidato de Bolsonaro em BH". Bruno também tem o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Carlos Viana (Podemos)

Senador Carlos Viana (PL-MG) Imagem: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Jornalista formado pela UFMG, Carlos Viana, 61, tem também pós-graduação em gestão estratégica de marketing pela instituição. Ele trabalhou como representante da Deutsche Lufthansa AG e, como jornalista, passou pela Rede Minas, TV Globo Minas, TV Record Minas, TV Alterosa e Rádio Itatiaia.

Atualmente, Carlos é senador por Minas Gerais. Ele foi eleito para o cargo (seu primeiro na política) em 2018, ao lado de Rodrigo Pacheco (PSD). Em 2022, no PL, o jornalista disputou as eleições como candidato a governador de MG, ficando em terceiro lugar, com 783.800 votos (7,23%).

Carlos ainda não tem apoios de peso anunciados. De fato, ele não é unanimidade dentro do campo da direita: alguns comentários de apoiadores em postagens do senador sobre a pré-candidatura pedem que ele abandone os planos e apoie Bruno Engler (PL) no pleito.

Duda Salabert (PDT)

Deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) Imagem: Zeca Ribeiro - 06.mar.2024/Câmara dos Deputados

Formada em letras pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) Minas, Duda, 43, foi professora e hoje estuda gestão pública na UEMG (Universidade Estadual de Minas Gerais).

Na política, Duda foi a primeira pessoa transgênero a concorrer ao Senado, em 2018, ainda pelo PSOL e ficou em 8º lugar, com 351.874 votos. Em 2020 ela foi eleita vereadora de BH sendo a mais bem votada da história, com 11,9% dos votos. Já em 2022, Duda foi eleita deputada federal — uma das primeiras representantes trans da história, ao lado de Erika Hilton (PSOL).

A deputada tem o apoio do Ministério da Previdência Social e ex-presidente do PDT, Carlos Lupi. Em março, Duda publicou uma foto ao lado de Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de BH. Na legenda, ela disse que os dois tiveram uma "prosa sobre Belo Horizonte e sobre política para saúde, mobilidade, cultura e educação".

Fuad Noman (PSD)

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman Imagem: Amira Hissa/PBH

Atual prefeito da capital mineira e pré-candidato à reeleição, Fuad Noman, 76, é formado em ciências econômicas pelo Centro Universitário de Brasília. Escritor, ele entrou para o serviço público como funcionário de carreira do Banco Central.

O prefeito foi Secretário-Executivo da Casa Civil no governo FHC e consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele também trabalhou como secretário da Fazenda e de Transporte e Obras Públicas no governo de Minas. Fuad chegou ao Executivo municipal em 2020 como vice de Alexandre Kalil, assumindo o comando após a renúncia do titular.

Até o momento, Fuad tem o apoio do União Brasil (UB), em uma articulação feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Em abril, o prefeito agradeceu no X (antigo Twitter), o presidente do UB em Minas "pela confiança".

Gabriel Azevedo (MDB)

Gabriel Azevedo (MDB), pré-candidato à prefeitura de BH Imagem: Karoline Barreto/CMBH

Atual presidente da Câmara dos Vereadores de BH, Gabriel, 38, é advogado pela Faculdade de Direito Milton Campos. Ele também é formado em comunicação pela PUC-Minas, como publicitário e jornalista. O vereador já atuou como professor de direito.

Em 2011, Gabriel foi Subsecretário da Juventude durante o governo de Antônio Anastasia (PSDB). Já em 2016, ele foi eleito vereador pela primeira vez, com 10.185 votos, sendo reeleito em 2020, com 13.088 votos.

Gabriel ainda não teve apoios definidos na pré-campanha. O vereador é recém-chegado ao MDB: sua filiação foi oficializada no dia 15 de março, com a presença de representantes do partido no estado.

Indira Xavier (UP)

Indira Xavier (UP), pré-candidata à prefeitura de BH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Nascida em Maceió (AL), Indira Xavier, 57, é militante de movimentos sociais. Coordenadora do Movimento Olga e da Casa Tina Martins, ela luta pelos direitos das mulheres e por políticas de habitação.

Indira foi candidata a deputada estadual em duas ocasiões: 2006 e 2010. Ela também concorreu ao governo de Minas em 2018. No entanto, ela não foi eleita em nenhum dos pleitos que disputou.

Indira deve ter o apoio de movimentos sociais e populares de Belo Horizonte. A oficialização da sua pré-candidatura foi agendada pela Unidade Popular para o dia 21 de maio.

João Leite (PSDB)

João Leite (PSDB), ex-goleiro do Atlético Mineiro, vai disputar a Prefeitura de Belo Horizonte Imagem: Divulgação/Marcus Desimoni

Natural de BH, João Leite, 68, foi goleiro do Atlético-MG, conquistando uma taça da Copa Conmebol e 11 edições do Campeonato Mineiro. Ele também jogou pelo Guarani de Campinas, no Vitória de Guimarães, em Portugal, e na Seleção Brasileira.

A carreira política de João Leite teve início após ele deixar os campos. O ex-jogador foi vereador de Belo Horizonte e se elegeu deputado estadual em 1994 — cargo que ocupou por seis mandatos consecutivos, encerrando apenas em 2022.

João Leite ainda não tem nenhum apoiador declarado. O PSDB, partido do ex-deputado, é parte de uma federação com o Cidadania, o que significa que o candidato ainda deve ser definido e pode vir de qualquer um dos partidos.

Luísa Barreto (Novo)

Luisa Barreto, candidata à prefeitura de Belo Horizonte pelo Novo Imagem: Reprodução/Facebook Luisa Barreto

Formada em políticas públicas e gestão governamental pela Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho, Luísa, 36, também é pós-graduada em gestão estratégica pela mesma instituição.

Luísa tem um longo histórico como servidora pública: entrou na Secretaria de Planejamento e Gestão do estado em 2009 como técnica de segurança pública e desenvolvimento regional e, com 12 anos de casa, chegou ao cargo de Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão. Atualmente, ela é secretária da mesma pasta, a convite do correligionário Romeu Zema.

Zema, inclusive, deve ser o maior apoiador da candidatura de Luísa à prefeitura de BH. Em uma foto compartilhada ao lado do governador recentemente, ela diz que ambos querem "querem uma nova BH".

Mauro Tramonte (Republicanos)

Mauro Tramonte (Republicanos), pré-candidato à prefeitura de BH Imagem: Reprodução/Redes sociais

Jornalista, Mauro Tramonte, 63, é apresentador do programa Balanço Geral (TV Record Minas) desde 2008. Ele também trabalhou como funcionário público e é formado em direito.

Na política, Mauro disputou o cargo de vereador de Poços de Caldas (MG) em 2004, mas não se elegeu. Em 2018, ele se candidatou a deputado estadual e recebeu 516.390, sendo o segundo parlamentar estadual mais votado do país no pleito. Em 2022, ele se reelegeu, dessa vez com 110.741 votos.

Por enquanto, Mauro tem o apoio dos correligionários do cenário nacional. O anúncio da pré-candidatura do jornalista, por exemplo, foi feito em Brasília (DF), ao lado do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira.

Paulo Brant (PSB)

Paulo Brant Imagem: Reprodução

Nascido em Diamantina (MG), Paulo Brant, 72, mora em Belo Horizonte desde os quatro anos de idade. Engenheiro civil pela UFMG e economista pela PUC-MG, ele também trabalhou como professor.

Paulo foi eleito em 2019 como vice-governador de Minas Gerais, ao lado do até então correligionário Romeu Zema. Em 2020, se desfiliou do Novo, indo para o PSB. Na troca de partidos, Paulo criticou o que chamou de "liberalismo exacerbado" da sua antiga legenda.

Paulo tem o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, também do PSB. O apadrinhamento pode ser mais uma divergência no alto escalão do Executivo nacional, uma vez que o presidente Lula deve apoiar o pré-candidato do PT, Rogério Correia — o mesmo acontece em São Paulo (SP).

Rogério Correia (PT)

Rogério Correia (PT) Imagem: Reprodução/Facebook

Professor de matemática e física na rede estadual de ensino, Rogério Correia, 66, foi fundador do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação (Sind-UTE) e do PT.

Rogério foi vereador de Belo Horizonte em três mandatos e deputado estadual em outros três. Atualmente, o petista é deputado federal, cargo que ocupa desde 2018, quando foi eleito pela primeira vez.

Neste mês, Rogério confirmou a pré-candidatura ao lado da deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O professor também deve ser apadrinhado pelo presidente Lula, também correligionário.