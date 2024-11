Trump processa CBS por entrevista de Kamala no programa '60 Minutes'

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, processou nesta quinta-feira a emissora de televisão CBS por conta de uma entrevista com a sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, transmitida pelo programa "60 Minutes" no começo de outubro acusando-a de ser enganosa, mostraram documentos judiciais.

Protocolada em uma corte federal no Distrito Norte do Texas, a ação sustenta que a emissora teria veiculado duas respostas distintas de Kamala a uma pergunta sobre a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. A versão que foi ao ar no "60 Minutes", no dia 6 de outubro, não incluía o que a ação judicial chama de "salada de palavras" de Kamala sobre a influência do governo Joe Biden na condução da guerra por Israel.

Um porta-voz da CBS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso. Trump e Kamala vão se enfrentar nas urnas em uma votação na próxima terça-feira que, segundo pesquisas, está muito equilibrada.

O processo pede o estabelecimento de um júri e cerca de 10 milhões de dólares em indenizações, mostraram os documentos judiciais. A ação aponta supostas violações da lei do Texas, que impede atos enganosos na condução de um negócio.

Trump tem criticado repetidamente a emissora por conta da entrevista e ameaçou revogar a licença da CBS caso seja eleito. A companhia afirmou que Trump voltou atrás em seu próprio plano de conceder uma entrevista ao "60 Minutes".