Palmeiras vence Independiente del Valle (2-1) e vai às oitavas da Libertadores

O Palmeiras garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores-2024 como primeiro colocado do Grupo F ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 1, nesta quarta-feira (15) em São Paulo.

Uma cobrança de falta de longa distância do colombiano Richard Ríos, aos 36 minutos, e um pênalti convertido pelo paraguaio Gustavo Gómez nos acréscimos do primeiro tempo deram a vitória ao Verdão no Allianz Parque contra o Del Valle, que descontou na segunda etapa por meio de Lautaro Díaz (64').

O Palmeiras, recuado, soube resistir aos ataques dos visitantes até o apito final.

Além de garantir o primeiro lugar, a vitória coloca o Palmeiras com o melhor aproveitamento entre todos os grupos, com 13 pontos (os mesmos de River Plate e Talleres, mas com melhor saldo de gols), e dificulta a classificação dos equatorianos.

Nas últimas sete edições da Copa Libertadores, o Palmeiras conseguiu ser o melhor da fase de grupos em seis, vencendo o torneio duas vezes.

O destaque negativo da noite foi a contusão do jovem Endrick, que depois de fazer uma grande partida, deixou o gramado de maca no segundo tempo e preocupa tanto o time paulista quanto a seleção brasileira, a pouco mais de um mês da Copa América.

Na sexta e última rodada, o time comandado pelo técnico português Abel Ferreira vai receber em casa o argentino San Lorenzo, enquanto o Del Valle jogará diante de sua torcida contra o uruguaio Liverpool.

--- Ficha técnica:

- Copa Libertadores - Grupo F - Quinta rodada

Palmeiras (BRA) - Del Valle (EQU) 2-1

Local: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Herrera Alexis (VEN)

Gols:

Palmeiras: Richard Rios (36'), Gustavo Gómez (45+3 de pênalti)

Independiente del Valle: Lautaro Díaz (64')

Cartões amarelos:

Independiente del Valle: Caicedo (30'), Landázuri (44')

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez (cap.), Murilo, Piquerez - Estêvão (Mayke 70'), Zé Rafael, Richard Rios (Luan 82') - Lázaro (Rômulo Simão 82'), Endrick (Raphael Veiga 60'), Flaco Lopez (Roni 70'). Técnico: Abel Ferreira.

Independiente del Valle: Guido Villar - Mateo Carabajal, Keny Arroyo, Anthony Landázuri, Richard Schunke (cap), Jordy Alcivar, Beder Caicedo (Yaimar Medina 78') - Kendry Paez, Julio Ortiz (Lautaro Díaz 46'), Michael Hoyos (Alexander Bolanos 77'), Renato Ibarra (Justin Lerma 46'). Técnico: Javier Gandolfi.

