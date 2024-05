Ações da China e de Hong Kong fecham em alta com melhora do sentimento sobre setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em alta nesta quinta-feira lideradas pelos setores imobiliário e financeiro, uma vez que o sentimento melhorou depois que várias cidades importantes suspenderam as restrições à compra de casas e por causa de notícias de que os governos locais podem potencialmente comprar algumas casas não vendidas.

As ações do setor imobiliário continuaram a subir após notícias de que a China está considerando um plano para que os governos locais de todo o país comprem milhões de casas não vendidas.

O índice imobiliário do CSI300 e as incorporadoras imobiliárias do continente negociadas em Hong Kong saltaram 3,5% e 4,9%, respectivamente.

O fortalecimento do iuan também ajudou o mercado de ações. A moeda da China se firmou já que o dólar foi amplamente vendido depois que um relatório de inflação mais brando dos Estados Unidos aumentou as expectativas de que o Federal Reserve fará pelo menos dois cortes na taxa de juros este ano.

O foco imediato para os participantes do mercado será um conjunto de indicadores econômicos, incluindo preços de residências, vendas no varejo e produção industrial, a serem divulgados na sexta-feira.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,08%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,39%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,59%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,39%, a 38.920 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,83%, a 2.753 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,74%, a 21.304 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,47%, a 3.304 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,65%, a 7.881 pontos.