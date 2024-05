Nível do Guaíba volta a ficar abaixo dos 5 m; há previsão de chuva para RS

O Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo de 5 metros no início da manhã desta quinta-feira (16).

Nível da água caiu 24 centímetros nas últimas 24 horas. Às 5h15 de hoje, a cota do Guaíba era de 4,98 metros, segundo dados da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e da ANA (Agência Nacional de Águas).

Redução gradual do nível do Guaíba depende do volume das futuras chuvas. Modelos hidrológicos do IPH (Instituto de Pesquisas Hidrológicas) preveem estabilização do nível da água.

Rio Grande do Sul enfrenta novas chuvas hoje. No norte e nordeste do estado, o volume de chuva deve oscilar entre 50 mm a 100 mm, principalmente na região da Serra, segundo o MetSul. De tarde, a chuva chega em áreas do centro gaúcho.

Chuvas não devem ser significativas para alta do volume dos rios, diz o MetSul. "A maior preocupação é com o risco de deslizamentos na Serra, uma vez que o solo segue saturado e instável".

As ruas de Porto Alegre ainda ficarão alagadas por semanas. "Em junho, a perspectiva é que algumas áreas da cidade ainda tenham água acumulada, embora se preveja uma situação muitíssimo melhor do que hoje", informou o MetSul.

