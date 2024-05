Flamengo goleia Bolívar (4-0) e é 2º do Grupo E da Libertadores

O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima nesta quarta-feira (15) em casa sobre o Bolívar por 4 a 0, resultado que o aproxima das oitavas de final da Copa Libertadores-2024, pela quinta rodada do Grupo E.

Um gol de Gerson logo na primeira jogada de ataque do time carioca, no primeiro minuto, outro de Ayrton Lucas aos 38 minutos e um terceiro de Everton Cebolinha aos 43 minutos encaminharam o triunfo rubro-negro antes do intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, Pedro aumentou para os cariocas, que agora estão empatados na tabela em 7 pontos com o chileno Palestino, mas devido ao melhor saldo de gols pularam para a segunda colocação.

Na sexta e última rodada, o Bolívar, com 10 pontos, só precisará de um empate em casa contra o Palestino para garantir a primeira colocação do grupo, enquanto o Flamengo terá a obrigação de vencer em casa o já eliminado Millonarios da Colômbia (que tem 3 pontos) para garantir a classificação para as oitavas de final.

--- Ficha técnica

Copa Libertadores - Grupo E - Quinta rodada

Flamengo (BRA) - Bolívar (BOL) 4-0

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Público: 59.424

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Gols:

Flamengo: Gerson (1'), Ayrton (38'), Everton Cebolinha (43'), Pedro (56')

Cartões amarelos:

Flamengo: Gabigol (89')

Bolívar: Sagredo (6'), Bruno Sávio (89')

Escalações:

Flamengo: Agustin Rossi - Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira (David Luiz 37'), Ayrton - Gerson (cap.), De La Cruz (Igor Jesus 59'), Giorgian De Arrascaeta (Lorran Lucas 70), Allan, Everton Cebolinha (Luiz Araujo 70') - Pedro (Gabigol 70'). Técnico: Tite.

Bolívar: Carlos Lampe - Erwin Saavedra (Yomar Rocha 80), Renzo Orihuela, Anderson Ordóñez, José Manuel Sagredo - Fernando Saucedo, Leonel Justiniano (cap), Ramiro Vaca (Lucas Chavez 67) - Bruno Savio, Francisco Da Costa, Patricio Rodríguez (Henry Vaca Urquisa 67). Técnico: Flavio Horacio Robatto.

© Agence France-Presse