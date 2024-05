Defesa de mulher que cortou o pênis do marido vai recorrer de condenação

A defesa de Daiane dos Santos, presa por cortar o pênis do marido com uma navalha em Atibaia, no interior de São Paulo, disse que irá recorrer da decisão que condenou a cozinheira nesta quarta-feira (15). O crime ocorreu em dezembro de 2023.

O que aconteceu

Justiça condenou Daiane a 4 anos, oito meses e 26 dias de reclusão em regime fechado, segundo a defesa da presa. A reportagem apurou que a magistrada responsável pelo caso fixou a pena-base por lesão corporal gravíssima de dois anos, oito meses e 28 dias de reclusão, aumentando a pena da acusada com as qualificadoras de meio cruel, motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) foi favorável à condenação da cozinheira com as qualificadoras. Quando o órgão ofereceu denúncia contra Daiane, a acusação pelo crime de "tentativa de homicídio" foi alterada para "lesão corporal gravíssima" contra o companheiro, Gilberto Nogueira.

Defensora irá recorrer porque entende que cliente agiu sob forte emoção — tese que não foi aceita pela juíza na condenação desta quarta e que contribuiria para a redução da pena da cozinheira. Ao UOL, a advogada Tássia Mafra, que representa Daiane, também declarou entender que a cliente pode responder em regime semiaberto.

Apesar de recorrer, a defesa disse estar feliz com o resultado. Na avaliação de Mafra, a decisão foi proferida sem excessos por parte do Judiciário. "De todo modo, foi um ótimo resultado", finalizou.

O UOL procurou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que informou que não daria detalhes sobre a decisão porque o caso está sob segredo.

Marido reatou relacionamento com a cozinheira

Apesar de reatar, o casal mantém o relacionamento à distância, sem visitas de Gilberto à companheira na prisão. Há cerca de dois meses, os dois se comunicam por meio de cartas, segundo Mafra.

"Ambos afirmam que o relacionamento deles continua e eles vão dar prioridade para a preservação da família e tentar passar por cima de tudo isso. O Gilberto é muito apaixonado pela Daiane, e ela por ele, disse a defensora ao UOL.

Relembre o caso:

A mulher de 34 anos se entregou à polícia e confessou o crime. Daiane disse ter cortado o pênis do marido com uma navalha após ter descoberto uma traição do homem com a sobrinha dela, de 15 anos. Eles eram casados há dois anos.

Mulher enviou mensagem 'sedutora' para o marido antes da ação. No dia do crime, a esposa respondeu ao marido em um aplicativo de mensagens comentando que "queria vestir uma lingerie" para o companheiro naquele dia, já preparando o momento para a falsa relação sexual, segundo relato de Gilberto à TV Thathi Campinas (afiliada da Record TV).

Cozinheira ainda tirou uma foto do órgão genital, jogou o membro no vaso sanitário e deu descarga. A ação ocorreu para o marido não conseguir reimplantar o órgão, informou o delegado Rodrigo Salas ao UOL. No boletim de ocorrência, obtido pela VTV (afiliada do SBT), a mulher alegou que já tinha ouvido que seria possível reimplantar o órgão e, por isso, tomou a decisão de dar descarga.

Após o crime, a mulher se deslocou até uma delegacia e relatou o caso. "Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido", disse a mulher à polícia.