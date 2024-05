Gestão de pessoas? Inovação? Veja como o empreendedor pode vencer desafios

Ser empreendedor não é fácil. Em geral, ele enfrenta todo dia desafios no seu negócio. A gestão de pessoas é um dos grandes dilemas. Hiago Stuqui, CEO do Grupo Stuqui, sentiu isso no comando da sua empresa: a dificuldade de reter talentos.

Identificamos uma alta rotatividade em profissionais abaixo de 30 anos, e isso se deve ao senso de não pertencimento do colaborador com a empresa. Foi necessário contextualizar ao profissional o porquê que ele está fazendo aquilo e qual o impacto das suas atividades em toda a cadeia do negócio.

Hiago Stuqui, CEO do Grupo Stuqui

O UOL ouviu especialistas sobre três dos principais desafios do empreendedor. Eles dão dicas também.

1) Gestão de pessoas

Existe uma guerra por talentos. "Atualmente, os bons profissionais são assediados. São eles que escolhem como querem trabalhar, onde preferem. A empresa precisa se preparar para isso", afirma Arthur Igreja, especialista em tecnologia, inovação e tendências.

Ambiente com várias gerações trabalhando juntas traz desafios. "Na gestão de pessoas não é só a dimensão de encontrar as pessoas ou efetivamente liderar, mas é fazer tudo isso funcionar bem junto", diz ele.

Algumas dicas para o empreendedor:

Inspire e dê significado ao papel de cada um. "Todos na empresa são importantes, sem exceção, sendo papel do líder deixar clara a importância de cada funcionário como parte da equipe, ou seja, mostrar que cada um é um elo que mantém a empresa sólida para alcance e manutenção dos resultados", diz Rafael Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP. Para ele, a empresa deve ter um organograma para que todos tenham uma visão clara de hierarquia, funções e processos de cada setor da empresa.

Lidere pelo exemplo. O líder deve aplicar na prática e servir de exemplo para tudo aquilo que ele prega e exige da sua equipe. "Além disso, sempre que necessário, deve colocar a mão na massa com a sua equipe para auxiliá-la e demonstrar que faz parte do time", diz Souza.

Divida decisões e capte ideias. O dono da empresa e líder da equipe não precisa e nem deve fazer tudo sozinho. "Aproveite os talentos complementares de cada membro da sua equipe para gerar maiores e melhores resultados", diz.

Tire as pessoas da zona de conforto para que se desenvolvam. Para Souza, principalmente para a geração de profissionais da atualidade, que buscam propósito no que fazem, desafios, grandes resultados no curto prazo e querem fazer parte das decisões, é importante que você oriente e os desafie para se desenvolverem e, por consequência, ajudem a fazer sua empresa crescer junto.

Faça uma avaliação de desempenho honesta e construtiva. Souza diz que a avaliação de cada funcionário tem de ser feita com base em indicadores, metas e resultados para ser algo profissional e impessoal, reconhecendo e promovendo-os sempre que possível por meio da estrutura de cargos e salários da sua empresa.

Dê feedback. Não é um simples bate-papo. Para Souza, deve-se buscar conhecimento e treinamento para fazer isso. "Porém, já destaco uma ação simples e essencial: elogie em público e corrija em particular seus colaboradores", declara.

Para ter sucesso nos negócios e tornar-se de fato um líder, tenha ciência que a sua equipe é o que você tem de mais valioso e essencial em seu negócio.

Rafael Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

Estratégia adotada para reter talentos

Para solucionar o problema, o Grupo Stuqui montou uma estratégia. Investiu na criação de plano de carreiras, abriu um "local de descompressão" com cafeteria e videogame para descanso dos funcionários, e tem promovido palestras motivacionais e estratégias de gamificação com premiações, além de bonificações financeiras. Na área de descanso, foram investidos cerca de R$ 85 mil.

Buscamos impulsionar essa sensação de pertencimento do funcionário com a empresa por meio de reuniões, treinamentos e orientações que passam a clareza de todos os processos do negócio e como os mesmos estão interligados entre si.

Hiago Stuqui, CEO do Grupo Stuqui

O resultado veio. Segundo Hiago Stuqui, antes, um profissional com menos de 30 anos ficava na empresa menos de um ano; hoje, esse período passa de quatro anos.

O Grupo Stuqui é formado por oito empresas com atuação na área de engenharia. Foi criada em 2017, em Presidente Prudente (SP).

2) Inovação

Inovação é um desafio inerente e crescente. "Os ciclos são cada vez menores. É preciso buscar essa inovação de forma muito incessante, intensa, o tempo todo e em todas as dimensões. É mais forte no desenvolvimento de produtos e serviços, em que demanda mais investimento", diz Igreja.

Algumas dicas para o empreendedor:

Busque informações a respeito do seu mercado e participe de eventos do setor.

Entenda a dor do seu cliente. "Para isso, vale se passar por cliente, fazer cliente oculto, se colocar no lugar dele para entender o que ele precisa de fato", diz Ariadne Mecate, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Na busca de soluções, compartilhe o desafio e suas dores com sua equipe, parceiros e apoiadores. "Juntos, é mais fácil encontrar os melhores caminhos", diz ela.

Inovação não precisa ser algo complexo e pode estar nos pequenos detalhes, seja na criação de novos modelos de vendas, na apresentação de um produto, na alteração de um simples processo ou na maneira como você se relaciona com os seus clientes.

Ariadne Mecate, consultora de negócios do Sebrae-SP

3) Marketing e vendas

Todo negócio precisa vender. "Um negócio pode ser lindo, pode ter a melhor gestão, o melhor ambiente, as melhores pessoas, o melhor produto, mas se não tem venda, se não tem negócio sendo fechado, não adianta nada", afirma Igreja.

Marketing e vendas são áreas interligadas. "Tivemos mudanças grandes na forma como a comunicação acontece, as plataformas que são usadas, a segmentação, o comportamento das pessoas. Por todo lado, existem ameaças de se tentar fazer algo diferente e não dar certo. São pressões importantes, além do que espera-se muito que as empresas sejam atuantes, mais conscientes e que tenham reações mais genuínas e rápidas", diz Igreja.

Algumas dicas para o empreendedor:

Tenha claro qual o perfil do seu cliente ideal. "Conheça tudo sobre ele, quais suas dores, o que ele precisa e como sua empresa ajuda esse cliente a resolver. Tenha a certeza de que seu produto ou serviço resolve e ajuda o cliente", diz Ariadne.

Monte sua estratégia de marketing baseado no seu cliente. Isso inclui definir, por exemplo, quais os canais de venda utilizar, segundo ela.

Teste e melhore sempre a experiência do cliente. Como é ser cliente da sua própria empresa? O atendimento ajuda o cliente? Os canais de vendas fazem sentido para o cliente? Estas são perguntas que precisam ser feitas pela empresa, diz a consultora.

Tenha uma verba de marketing para desenvolver ações. São verbas para melhorar um produto ou serviço, criar novos canais de venda, investir em propaganda, etc.

