Delegação do Hamas deixa o Cairo e 'voltará' com resposta sobre trégua em Gaza, diz mídia egípcia

Uma delegação do Hamas deixou o Egito após conversas sobre uma possível trégua e a libertação de reféns, e voltará com uma "resposta" para a última proposta apresentada, informou nesta segunda-feira (29) uma mídia pró-Gaza.

Segundo fontes egípcias citadas pela Al Qahera News, um site vinculado aos serviços de inteligência do Egito, a delegação do Hamas deixou o Cairo e "voltará com uma resposta escrita para a proposta de trégua".

