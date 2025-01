Implacável, Jannik Sinner supera Zverev e fatura o bi no Australian Open

No momento mais importante, o nível mais alto. O número 1 do mundo, Jannik Sinner, fez uma final de Australian Open impecável do começo ao fim. Fechou todas as portas ao alemão Alexander Zverev (#2 do ranking) e, sem ceder um break point sequer, defendeu com sucesso seu título. Por 6/3, 7/6(4) e 6/3, o italiano de 23 anos manteve seu trono em Melbourne e ampliou seu domínio em quadras duras, já que também é o atual campeão do US Open. Sinner agora soma 21 vitórias consecutivas em jogos de Grand Slam no piso sintético.

Em números

O italiano é o primeiro homem a defender com sucesso seu primeiro título de slam desde 2005-06, quando Rafael Nadal começava seu reinado em Roland Garros.

Sinner é o oitavo tenista da era aberta que venceu as três primeiras finais de slam que disputou. Ele se junta a uma lista que tem Jimmy Connors, Bjorn Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka e Carlos Alcaraz.

Sinner é o primeiro italiano na história a conquistar três títulos de slam em simples. Os outros campeões de seu país são Nicola Pietrangeli (2), Adriano Panatta (1), Francesca Schiavone (1) e Flavia Pennetta (1).

Com 23 anos e 163 dias de vida, Jannik é o homem mais jovem a conquistar mais de um título do Australian Open desde Jim Courier (1992-93), que conquistou seu bi em Melbourne com 22 anos e 167 dias em 1993.

No circuito, Sinner agora soma 21 vitórias consecutivas. Ele não perde desde a final do ATP 500 de Pequim, em outubro do ano passado, quando foi superado por Carlos Alcaraz. Desde então, Jannik foi campeão do Masters 1000 de Xangai, do ATP Finals e da Copa Davis. É a maior sequência de vitórias desde as 22 de Novak Djokovic em 2021.

Como aconteceu

Sinner entrou em quadra em grande forma, sacando bem e mostrando muita solidez do fundo de quadra. O italiano perdeu apenas seis pontos em seus games de serviço e deixou Zverev pressionado em boa parte do tempo. Sascha salvou dois break points no quarto game, mas não resistiu no oitavo. Na sexta chance, Sinner converteu, abriu 5/3 e, em seguida, confirmou seu serviço sem perder pontos para fechar o set em 6/3.

A segunda parcial foi mais equilibrada, com Zverev se segurando em seus games de serviço e esperando por uma chance no serviço de Sinner. Mais uma vez, o alemão salvou dois break points no início da parcial, mas o italiano seguia confirmando sem problemas. Só no fim do set é que Sascha conseguiu colocar alguma pressão sob o rival, mas, mesmo assim, Sinner não cedeu uma chance de quebra sequer.

A decisão veio em um nervoso tie-break, com belos pontos, mas também com erros não forçados. Na reta final, Sinner contou com uma pitada de sorte. Com o placar em 4/4, uma bola do italiano tocou na fita e morreu junto à rede, do lado do alemão. Com 5/4 e saque, o número 1 do mundo foi implacável. Disparou um saque indefensável e uma direita na linha para fazer 7/6(4) e abrir 2 sets a 0.

Zverev voltou para seu banco e quebrou duas raquetes. No terceiro set, ficava visível sua impaciência a cada ponto importante que Sinner vencia. No sexto game, Sinner conseguiu outra quebra e abriu 4/2. Sascha não encontrou soluções..

No ranking

O resultado da final não muda as posições, mas a vitória de Sinner deixa o italiano com mais de três mil pontos de vantagem sobre Zverev na liderança do ranking. Veja abaixo como ficará o top 10 a partir de segunda-feira, quando a ATP atualizar seu ranking:

1. Jannik Sinner - 11.830 pontos

2. Alexander Zverev - 8.135

3. Carlos Alcaraz - 7.010

4. Taylor Fritz - 5.050

5. Casper Ruud - 4.160

6. Novak Djokovic - 3.900

7. Daniil Medvedev - 3.780

8. Alex de Minaur - 3.735

9. Tommy Paul - 3.495

10. Andrey Rublev - 3.130