Como o Cruzeiro funcionou com Gabigol? PVC analisa

Gabigol não foi bem em seu primeiro jogo amistoso com a camisa do Cruzeiro, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Gabigol não chutou uma bola em gol, então não jogou bem. É o primeiro jogo, é pré-temporada, a gente tem que ponderar isso -- não é que ele vai ter uma temporada ruim porque não jogou bem ontem. Não é isso.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, Dudu atuou melhor no empate do Cruzeiro por 1 a 1 contra o São Paulo, pela FC Series, nos EUA, mas ainda é cedo para conclusões.

O Dudu foi melhor. Finalizou uma vez, participou mais. Mas não quer dizer que vai ser esse o termômetro da temporada.

Paulo Vinícius Coelho

No quadro Prancheta do PVC, o colunista explicou como Fernando Diniz esboçou o Cruzeiro no esquema 4-2-3-1, com Dudu aberto pela esquerda e Gabigol centralizado.

O Cruzeiro joga no 4-2-3-1, com William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Eduardo mais à direita, Lucas Romero, Matheus Henrique e o Dudu; Matheus Pereira na frente deles, marcando o volante, e Gabigol na frente. Esse é o modelo defensivo.

A dupla de ataque, nesse primeiro momento, é o Matheus Pereira se aproximando do Gabigol, mas vai ter mudança, variação, porque a tática não é estática.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que Dudu vai se aproximar mais do gol quando o Cruzeiro estiver pressionando.

No ataque, vira um 3-2-5 porque Eduardo vem por dentro e abre o corredor para o William jogar.

E se você tem um adversário que joga só com um atacante, então você leva mais gente para frente: solta o Marlon, solta o William, deixa os dois zagueiros marcando um atacante e chega na frente com seis jogadores.

Nesse caso, é uma das variações, não a única, que o Dudu vai sair da ponta, vir para dentro e vai se aproximar do Gabigol.

Isso vai acontecer muitas vezes se o Cruzeiro for avançando taticamente como se imagina.

Paulo Vinícius Coelho

